Шахтер определил цену, за которую готов продать Судакова, – Caughtoffside
Сумма не новая
Фото: ФК Шахтар Донецьк
22-летний полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков привлекает внимание европейских клубов.
На украинского хавбека претендуют итальянский "Наполи" и английский "Вест Хэм". "Горняки" готовы рассмотреть трансфер полузащитника летом, однако сумма, которую они ожидают получить, составляет не менее 50 млн фунтов стерлингов.
В этом сезоне Судаков провел 25 матчей в составе донецкой команды, забил 10 мячей и отдал 3 результативных передачи. Всего в его активе 47 баллов по системе гол+пас в 127 встречах в составе "Шахтера".
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Источник:CaughtOffside
Опубликовал: Александр Симченко
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tolina-ystas (Краматорск)
25.02.2025 в 05:31
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