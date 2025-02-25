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Шахтер определил цену, за которую готов продать Судакова, – Caughtoffside

Трансферы

Сумма не новая

Шахтер определил цену, за которую готов продать Судакова, – Caughtoffside

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

22-летний полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков привлекает внимание европейских клубов.

Читайте такжеПортугальский гранд зимой вел переговоры по Судакову, - источник

На украинского хавбека претендуют итальянский "Наполи" и английский "Вест Хэм". "Горняки" готовы рассмотреть трансфер полузащитника летом, однако сумма, которую они ожидают получить, составляет не менее 50 млн фунтов стерлингов.

В этом сезоне Судаков провел 25 матчей в составе донецкой команды, забил 10 мячей и отдал 3 результативных передачи. Всего в его активе 47 баллов по системе гол+пас в 127 встречах в составе "Шахтера".

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Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
25.02.2025 в 05:31
Игра с Левым берегом показала, что полноценной замены Судакову пока нет.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
25.02.2025 в 05:31
Игра с Левым берегом показала, что полноценной замены Судакову пока нет.
Ответить
0
0

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