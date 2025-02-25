Шахтер определил цену, за которую готов продать Судакова, – Caughtoffside

22-летний полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков привлекает внимание европейских клубов.

На украинского хавбека претендуют итальянский "Наполи" и английский "Вест Хэм". "Горняки" готовы рассмотреть трансфер полузащитника летом, однако сумма, которую они ожидают получить, составляет не менее 50 млн фунтов стерлингов.

В этом сезоне Судаков провел 25 матчей в составе донецкой команды, забил 10 мячей и отдал 3 результативных передачи. Всего в его активе 47 баллов по системе гол+пас в 127 встречах в составе "Шахтера".