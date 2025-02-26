"Мы общались со Срной": Крупский объяснил, почему отказал Шахтеру

Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский рассказал о своем недавнем переходе из полтавской "Ворсклы" в харьковский "Металлист 1925" и предложениях от других клубов.

“Информация о “Нью-Ингленде Революшн” была правдой. Даже обсуждали условия и сроки договора. В последний момент мы решили, что в МЛС я не поеду. И я считаю, что мы сделали верный выбор. Перед подписанием контракта с "Металлистом 1925" на меня вышел "Шахтер".

"Мы общались со Срной, я знаю, что руководство "Ворсклы" общалось с руководством "Шахтера". Но еще до этого я уже дал слово "Металлисту 1925", и я это слово сдержал. Не хотел уже что-то менять, потому что если ты даешь слово, нужно его придерживаться”, – сказал Крупский.

Илью вернули в Полтаву уже в статусе арендованного футболиста до середины года.