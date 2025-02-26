"Мы общались со Срной": Крупский объяснил, почему отказал Шахтеру
Горнякам нужно было раньше разговаривать с игроком
Фото - Металіст 1925
Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский рассказал о своем недавнем переходе из полтавской "Ворсклы" в харьковский "Металлист 1925" и предложениях от других клубов.
“Информация о “Нью-Ингленде Революшн” была правдой. Даже обсуждали условия и сроки договора. В последний момент мы решили, что в МЛС я не поеду. И я считаю, что мы сделали верный выбор. Перед подписанием контракта с "Металлистом 1925" на меня вышел "Шахтер".
"Мы общались со Срной, я знаю, что руководство "Ворсклы" общалось с руководством "Шахтера". Но еще до этого я уже дал слово "Металлисту 1925", и я это слово сдержал. Не хотел уже что-то менять, потому что если ты даешь слово, нужно его придерживаться”, – сказал Крупский.
Илью вернули в Полтаву уже в статусе арендованного футболиста до середины года.
Популярное сейчас
- "Украинцы устали от войны", - мэр Покровская на русском языке записал обращение к Зеленскому
- Украина - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Женской Лиги наций
- Два представителя клубов УПЛ не вернулись с зимних сборов в Украину
- Шахтер определил цену, за которую готов продать Судакова, – Caughtoffside
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Суркис: Динамо бежит, а Ванат - вообще наша звездочка