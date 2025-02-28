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Еще один украинский клуб интересовался Мигелито. Также источник сообщил причину отказа Динамо от трансфера

Трансферы
Обновлено

Мог быть интересный переход

Еще один украинский клуб интересовался Мигелито. Также источник сообщил причину отказа Динамо от трансфера

фото из свободных источников

Новина українською

Черкасский ЛНЗ, как и киевское "Динамо", был заинтересован в трансфере полузащитника "Сантоса" Мигелито.

"Фиалки" решили, что в качестве вингера более уместным будет переход костариканца Джевисона Беннетта из "Сандерленда".

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Ранее стало известно, что столичный гранд отказался от идеи по приглашению Мигелито. Журналист Михаил Спиваковский отмечал, что его проблема, как и многих молодых латиноамериканских футболистов, – игра без мяча и игра в отборе. Инсайдер утверждает, что именно это смутило скаутов и тренерский штаб "Динамо". Он добавляет, что нужен определенный подбор в составе, чтобы игрок профайла Мигелито мог действовать только на атаку.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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