Два клуба УПЛ интересуются вингером Шахтера U-19
Талант мог бы помочь другим участникам чемпионата
Фото - Шахтар
19-летний игрок молодежной команды "горняков" Ибрагима Дабо привлек внимание ЛНЗ и полтавской "Ворсклы", которые хотели бы арендовать универсального вингера до конца текущего сезона.
Донецкий коллектив не торопится отпускать футболиста. Клуб стремится сохранить легионера в составе юношеской команды, ведущей борьбу за чемпионство в своей возрастной категории.
В этом сезоне сенегалец провел 7 матчей за "Шахтер" U-19, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи. Большую часть сезона игрок пропустил из-за травмы. Ибрагима присоединился к академии "горняков" в 2023 году, ранее находился в системе "Пармы".
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Источник:Inside UPL
Опубликовал: Александр Симченко
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