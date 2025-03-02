Ингулец подписал молодого вингера
Из Полесья
Фото: Полісся
Агентская компания ProStar объявила, что левый вингер Кристиан Свистун перешел в "Ингулец". Контракт с 21-летним футболистом подписан на полтора года.
В своей профессиональной карьере Свистун играл за "Агробизнес" и "Полесье-2". К петровцам перешел как свободный агент.
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Свистун уже успел дебютировать за "Ингулец". Произошло это в матче 19-го тура УПЛ, когда команда победила "Кривбасс" (2:0). Игрок вышел на поле на 75-й минуте.
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Источник:ProStar
Опубликовал: Виктор Иванчук
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