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Ингулец подписал молодого вингера

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Из Полесья

Ингулец подписал молодого вингера

Фото: Полісся

Новина українською

Агентская компания ProStar объявила, что левый вингер Кристиан Свистун перешел в "Ингулец". Контракт с 21-летним футболистом подписан на полтора года.

В своей профессиональной карьере Свистун играл за "Агробизнес" и "Полесье-2". К петровцам перешел как свободный агент.

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Свистун уже успел дебютировать за "Ингулец". Произошло это в матче 19-го тура УПЛ, когда команда победила "Кривбасс" (2:0). Игрок вышел на поле на 75-й минуте.

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Ингулец (Петрово) Полесье (Житомир)
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Источник:
ProStar
Опубликовал: Виктор Иванчук
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