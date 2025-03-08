Кривбасс ведет переговоры с игроком юношеской сборной Венесуэлы. Известно, с кем именно

Криворожский "Кривбасс" ведет переговоры о подписании 18-летнего левого вингера молодежки венесуэльского клуба "Ла-Гуайра" Майкена Гонсалеса. Об этом сообщает журналист Карлос Тараци.

Переговоры продолжаются. По состоянию на сейчас окончательной договоренности о сделке нет.

Гонсалес - игрок сборной Венесуэлы U17. За эту команду футболист сыграл 6 матчей и забил 1 гол.