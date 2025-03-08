Кривбасс ведет переговоры с игроком юношеской сборной Венесуэлы. Известно, с кем именно
Вингер
Фото: Conmebol
Криворожский "Кривбасс" ведет переговоры о подписании 18-летнего левого вингера молодежки венесуэльского клуба "Ла-Гуайра" Майкена Гонсалеса. Об этом сообщает журналист Карлос Тараци.
Переговоры продолжаются. По состоянию на сейчас окончательной договоренности о сделке нет.
Гонсалес - игрок сборной Венесуэлы U17. За эту команду футболист сыграл 6 матчей и забил 1 гол.
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Источник:Карлос Тараци
Опубликовал: Виктор Иванчук
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