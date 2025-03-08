  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Кривбасс ведет переговоры с игроком юношеской сборной Венесуэлы. Известно, с кем именно
В тренде

Кривбасс ведет переговоры с игроком юношеской сборной Венесуэлы. Известно, с кем именно

Трансферы

Вингер

Кривбасс ведет переговоры с игроком юношеской сборной Венесуэлы. Известно, с кем именно

Фото: Conmebol

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" ведет переговоры о подписании 18-летнего левого вингера молодежки венесуэльского клуба "Ла-Гуайра" Майкена Гонсалеса. Об этом сообщает журналист Карлос Тараци.

Переговоры продолжаются. По состоянию на сейчас окончательной договоренности о сделке нет.

Читайте такжеКривбасс подпишет еще одного венесуэльского вингера, - источник

Гонсалес - игрок сборной Венесуэлы U17. За эту команду футболист сыграл 6 матчей и забил 1 гол.

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ объявил об аренде Бени Макуаны
yellow-arrow
Ингулец подписал молодого вингера
yellow-arrow
Полесье-2 объявило о подписании бразильского вингера
Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Карлос Тараци
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости