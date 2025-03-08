Вратарь Динамо перешел в ЦСКА 1948
Молодой игрок
Фото: УПЛ
Воспитанник академии киевского "Динамо" Юрий Авраменко перешел в болгарский "ЦСКА 1948". Условия соглашения с 20-летним голкипером не сообщаются.
"Авраменко присоединился к нашему клубу. Молодой вратарь перешел из украинского гранда "Динамо" (Киев) и готов показать весь свой потенциал в красной футболке. Имеет отличные навыки, рефлексы и стабильность. С ростом два метра он усилит конкуренцию среди вратарей", - написали в "ЦСКА 1948“.
Авраменко выступал за команды "Динамо" U17 и U19. Матчей за основную команду нет.
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Источник:ЦСКА 1948
Опубликовал: Виктор Иванчук
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