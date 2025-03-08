Кайрат предлагал Заре деньги за Будковского. Однако нападающий сообщил, что трансфера не будет
Детали
Фото пресслужби ФК "Зоря"
Нападающий "Зари" Филипп Будковский прокомментировал информацию об интересе к нему казахстанского "Кайрата".
- Филипп, появилась информация, что вами интересуется "Кайрат". Это правда?
- Да, они связывались, но дальше не дошло.
- А вам был интересен такой вариант, ведь "Кайрат" будет выступать в Лиге чемпионов?
- Конечно, Лига чемпионов интересна. Почему нет? Но сейчас у нас и с "Зарей" есть шансы попасть в еврокубки. Все зависит от нас.
- Как относится «Заря» к вашему возможному трансферу в "Кайрат"?
- "Заря" на меня рассчитывает. "Кайрат" предлагал деньги, но "Заря“ отказала.
- А какую сумму?
- Я не могу вам точно сказать, это клубы между собой разговаривали.
- То есть переговоры между клубами идут?
- Нет, сейчас переговоры никто не ведет. "Заря" четко дала понять казахстанскому клубу одну вещь - что никто меня отпускать не будет. Я остаюсь в "Заре".
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