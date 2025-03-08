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Кайрат предлагал Заре деньги за Будковского. Однако нападающий сообщил, что трансфера не будет

Трансферы

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Кайрат предлагал Заре деньги за Будковского. Однако нападающий сообщил, что трансфера не будет

Фото пресслужби ФК "Зоря"

Новина українською

Нападающий "Зари" Филипп Будковский прокомментировал информацию об интересе к нему казахстанского "Кайрата".

- Филипп, появилась информация, что вами интересуется "Кайрат". Это правда?

- Да, они связывались, но дальше не дошло.

- А вам был интересен такой вариант, ведь "Кайрат" будет выступать в Лиге чемпионов?

- Конечно, Лига чемпионов интересна. Почему нет? Но сейчас у нас и с "Зарей" есть шансы попасть в еврокубки. Все зависит от нас.

- Как относится «Заря» к вашему возможному трансферу в "Кайрат"?

- "Заря" на меня рассчитывает. "Кайрат" предлагал деньги, но "Заря“ отказала.

- А какую сумму?

- Я не могу вам точно сказать, это клубы между собой разговаривали.

- То есть переговоры между клубами идут?

- Нет, сейчас переговоры никто не ведет. "Заря" четко дала понять казахстанскому клубу одну вещь - что никто меня отпускать не будет. Я остаюсь в "Заре".

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Источник:
ukrfootball.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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