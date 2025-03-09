Коноплянка и Зозуля пытаются пристроить в Испании молодого воспитанника Динамо

Воспитанник "Динамо" Захар Осьмухин может перейти в испанскую команду. 15-летний вингер сейчас проходит просмотр в мадридском "Атлетико". Об этом сообщает Футбол 24.

До этого игрок был на просмотре в "Жироне", а также тренировался с "Райо Махадаонда". Трансфером Захара занимается агентство Евгения Коноплянки и Романа Зозули.

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В прошлом сезоне Осьмухин стал лучшим нападающим Чемпионата Украины возрастной категории U14. Выступал за сборную Украины U15 (3 матча, 1 гол), приобщался к работе с "Динамо" U17.