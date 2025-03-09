Коноплянка и Зозуля пытаются пристроить в Испании молодого воспитанника Динамо
15 лет парню
Фото: dynamomania
Воспитанник "Динамо" Захар Осьмухин может перейти в испанскую команду. 15-летний вингер сейчас проходит просмотр в мадридском "Атлетико". Об этом сообщает Футбол 24.
До этого игрок был на просмотре в "Жироне", а также тренировался с "Райо Махадаонда". Трансфером Захара занимается агентство Евгения Коноплянки и Романа Зозули.
В прошлом сезоне Осьмухин стал лучшим нападающим Чемпионата Украины возрастной категории U14. Выступал за сборную Украины U15 (3 матча, 1 гол), приобщался к работе с "Динамо" U17.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.03.2025 в 18:13
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