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Коноплянка и Зозуля пытаются пристроить в Испании молодого воспитанника Динамо

Трансферы

15 лет парню

Коноплянка и Зозуля пытаются пристроить в Испании молодого воспитанника Динамо

Фото: dynamomania

Новина українською

Воспитанник "Динамо" Захар Осьмухин может перейти в испанскую команду. 15-летний вингер сейчас проходит просмотр в мадридском "Атлетико". Об этом сообщает Футбол 24.

До этого игрок был на просмотре в "Жироне", а также тренировался с "Райо Махадаонда". Трансфером Захара занимается агентство Евгения Коноплянки и Романа Зозули.

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В прошлом сезоне Осьмухин стал лучшим нападающим Чемпионата Украины возрастной категории U14. Выступал за сборную Украины U15 (3 матча, 1 гол), приобщался к работе с "Динамо" U17.

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Динамо (Киев)
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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.03.2025 в 18:13
Академія Динамо є однією з найкращих у Європі, цей беззаперечний факт підтверджується, також і тим, що юні вихованці Динамо - це ласа мета багатьох топ-клубів Європи.
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Комментарии 2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.03.2025 в 18:13
Академія Динамо є однією з найкращих у Європі, цей беззаперечний факт підтверджується, також і тим, що юні вихованці Динамо - це ласа мета багатьох топ-клубів Європи.
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Kondor (Веселе)
09.03.2025 в 17:44
Де тільки динамо не притулює.....
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