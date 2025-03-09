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Официально: ЛНЗ усилился игроком Сандерленда

Трансферы
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Неплохо для черкасцев

Официально: ЛНЗ усилился игроком Сандерленда

Фото: Сандерленд

Новина українською

Черкасский "ЛНЗ" объявил о подписании полузащитника сборной Коста-Рики Джевисона Беннетта. Детали сделки не разглашаются.

Последним клубом 20-летнего вингера был английский "Сандерленд". В этом сезоне он сыграл за основную команду лишь 1 матч.

Transfermarkt оценивает Беннетта в 900 тыс. евро. Ранее в СМИ сообщали, что трансфер футболиста обойдется "ЛНЗ" в 500 тыс. евро.

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Сандерленд ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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