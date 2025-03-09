Официально: ЛНЗ усилился игроком Сандерленда
Неплохо для черкасцев
Фото: Сандерленд
Черкасский "ЛНЗ" объявил о подписании полузащитника сборной Коста-Рики Джевисона Беннетта. Детали сделки не разглашаются.
Последним клубом 20-летнего вингера был английский "Сандерленд". В этом сезоне он сыграл за основную команду лишь 1 матч.
Transfermarkt оценивает Беннетта в 900 тыс. евро. Ранее в СМИ сообщали, что трансфер футболиста обойдется "ЛНЗ" в 500 тыс. евро.
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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