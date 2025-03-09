Динамо планировало оформить бесплатную аренду Мигелито, – ТаТоТаке
Интересный формат сделки
фото из свободных источников
Стали известны условия, на которых киевское "Динамо" пыталось арендовать полузащитника бразильского "Сантоса" Мигелито.
“Была конструкция, по которой “Динамо” могло позволить себе взять Мигелито. До конца сезона бесплатная аренда. Затем до конца года аренда платная с необязательной опцией выкупа трансферных прав на футболиста по сумме около 2 млн евро. Но не срослось”, – рассказал журналист Михаил Спиваковский в эфире YouTube-канала “ТаТоТаке”.
Боливийский полузащитник не появлялся на поле после 17 февраля, когда отыграл 6 минут против "Агуа-Санты" (3:1)."
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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