Динамо планировало оформить бесплатную аренду Мигелито, – ТаТоТаке

Стали известны условия, на которых киевское "Динамо" пыталось арендовать полузащитника бразильского "Сантоса" Мигелито.

“Была конструкция, по которой “Динамо” могло позволить себе взять Мигелито. До конца сезона бесплатная аренда. Затем до конца года аренда платная с необязательной опцией выкупа трансферных прав на футболиста по сумме около 2 млн евро. Но не срослось”, – рассказал журналист Михаил Спиваковский в эфире YouTube-канала “ТаТоТаке”.