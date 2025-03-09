  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Динамо планировало оформить бесплатную аренду Мигелито, – ТаТоТаке
В тренде

Динамо планировало оформить бесплатную аренду Мигелито, – ТаТоТаке

Трансферы

Интересный формат сделки

Динамо планировало оформить бесплатную аренду Мигелито, – ТаТоТаке

фото из свободных источников

Новина українською

Стали известны условия, на которых киевское "Динамо" пыталось арендовать полузащитника бразильского "Сантоса" Мигелито.

“Была конструкция, по которой “Динамо” могло позволить себе взять Мигелито. До конца сезона бесплатная аренда. Затем до конца года аренда платная с необязательной опцией выкупа трансферных прав на футболиста по сумме около 2 млн евро. Но не срослось”, – рассказал журналист Михаил Спиваковский в эфире YouTube-канала “ТаТоТаке”.

Читайте такжеЖурналист назвал причины отказа Динамо от подписания вингера Сантоса

Боливийский полузащитник не появлялся на поле после 17 февраля, когда отыграл 6 минут против "Агуа-Санты" (3:1)."

По теме
yellow-arrow
Официально: ЛНЗ усилился игроком Сандерленда
yellow-arrow
Ахметов выделил 15 млн евро на еще один трансфер Шахтера
yellow-arrow
Коноплянка и Зозуля пытаются пристроить в Испании молодого воспитанника Динамо
Динамо (Киев) ТаТоТаке Михаил Спиваковский Мигелито
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости