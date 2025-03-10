Воспитанник Ботафого пополнит состав Карпат
У львов не прекращается работа над трансферами
Фото з відкритих джерел
Львовские "Карпаты" достигли договоренности по трансферу 18-летнего правого вингера “Ботафого” Фабиано Родригеса Перейры.
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По информации журналиста Тиаго Франклина, бразильский клуб согласился на переход, сохранив часть экономических прав на футболиста. Поскольку контракт Фабиано с "Ботафого" завершается в августе этого года, вероятно, речь идет о полноценном трансфере на правах свободного агента.
Фабиано – воспитанник академии "Ботафого" и успел провести три матча за первую команду, сыграв в чемпионате и Кубке Бразилии, а также в Кубке Либертадорес, который клуб выиграл в 2023 году.
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