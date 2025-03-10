  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Воспитанник Ботафого пополнит состав Карпат
В тренде

Воспитанник Ботафого пополнит состав Карпат

Трансферы
Обновлено

У львов не прекращается работа над трансферами

Воспитанник Ботафого пополнит состав Карпат

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Львовские "Карпаты" достигли договоренности по трансферу 18-летнего правого вингера “Ботафого” Фабиано Родригеса Перейры.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По информации журналиста Тиаго Франклина, бразильский клуб согласился на переход, сохранив часть экономических прав на футболиста. Поскольку контракт Фабиано с "Ботафого" завершается в августе этого года, вероятно, речь идет о полноценном трансфере на правах свободного агента.

Фабиано – воспитанник академии "Ботафого" и успел провести три матча за первую команду, сыграв в чемпионате и Кубке Бразилии, а также в Кубке Либертадорес, который клуб выиграл в 2023 году.

По теме
yellow-arrow
Динамо планировало оформить бесплатную аренду Мигелито, – ТаТоТаке
yellow-arrow
Официально: ЛНЗ усилился игроком Сандерленда
yellow-arrow
Ахметов выделил 15 млн евро на еще один трансфер Шахтера
Ботафого (Рио-де-Жанейро) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Inside UPL
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости