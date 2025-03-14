Журналист – о подписании Лучкевича: Чувак не играл в Колосе, но как бороздил бровку за Днепр в плей-офф Лиги Европы
Вот только это было давно
Фото: ФК Динамо Київ
Журналист Андрей Сенькив объяснил переход Валерия Лучкевича в "Динамо".
"Взяли человека с опытом игры в футбол на этой позиции на три месяца. Ну, чувак не играл в "Колосе".
Вспомни, как Лучкевич бороздил бровку за "Днепр" в основе плей-офф в матчах Лиги Европы. Смотри, у кого из действующих игроков "Динамо" кроме Андрея Ярмоленко есть такой опыт игры”.
“Экстренно возникла ситуация, что нужен был человек на эту позицию. Посмотрели на рынке, у кого есть проблемы со своими клубами, за кого не надо ничего платить и нашли опытного чувака, который на время закроет.
Это не история о том, что они за него заплатили там деньги или что-нибудь такое", – отметил Сенькив.
Лучкевич также выступал в УПЛ в составе "Александрии" и "Днепра-1".
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