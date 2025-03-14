Журналист – о подписании Лучкевича: Чувак не играл в Колосе, но как бороздил бровку за Днепр в плей-офф Лиги Европы

Журналист Андрей Сенькив объяснил переход Валерия Лучкевича в "Динамо".

"Взяли человека с опытом игры в футбол на этой позиции на три месяца. Ну, чувак не играл в "Колосе".

Вспомни, как Лучкевич бороздил бровку за "Днепр" в основе плей-офф в матчах Лиги Европы. Смотри, у кого из действующих игроков "Динамо" кроме Андрея Ярмоленко есть такой опыт игры”.