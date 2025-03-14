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Журналист – о подписании Лучкевича: Чувак не играл в Колосе, но как бороздил бровку за Днепр в плей-офф Лиги Европы

Трансферы
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Вот только это было давно

Журналист – о подписании Лучкевича: Чувак не играл в Колосе, но как бороздил бровку за Днепр в плей-офф Лиги Европы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Журналист Андрей Сенькив объяснил переход Валерия Лучкевича в "Динамо".

"Взяли человека с опытом игры в футбол на этой позиции на три месяца. Ну, чувак не играл в "Колосе".

Вспомни, как Лучкевич бороздил бровку за "Днепр" в основе плей-офф в матчах Лиги Европы. Смотри, у кого из действующих игроков "Динамо" кроме Андрея Ярмоленко есть такой опыт игры”.

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“Экстренно возникла ситуация, что нужен был человек на эту позицию. Посмотрели на рынке, у кого есть проблемы со своими клубами, за кого не надо ничего платить и нашли опытного чувака, который на время закроет.

Это не история о том, что они за него заплатили там деньги или что-нибудь такое", – отметил Сенькив.

Лучкевич также выступал в УПЛ в составе "Александрии" и "Днепра-1".

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Валерий Лучкевич Андрей Сенькив
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Источник:
KDK
Опубликовал: Александр Симченко
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