Хорошее усиление. Буковина подписала экс-форварда Кривбасса

Черновицкая "Буковина" объявила о подписании 27-летнего нападающего Олега Кожушко. Контракт с футболистом рассчитан на полтора года.

Олег выбрал себе 7-й номер. Сейчас "Буковина" занимает последнее место в группе Первой лиги на повышение.

Последним клубом Кожушко был "Кривбасс". За эту команду игрок провел 17 матчей и забил 1 гол.

