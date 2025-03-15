Хорошее усиление. Буковина подписала экс-форварда Кривбасса
Для команды Первой лиги - неплохо
Фото: Буковина
Черновицкая "Буковина" объявила о подписании 27-летнего нападающего Олега Кожушко. Контракт с футболистом рассчитан на полтора года.
Олег выбрал себе 7-й номер. Сейчас "Буковина" занимает последнее место в группе Первой лиги на повышение.
Последним клубом Кожушко был "Кривбасс". За эту команду игрок провел 17 матчей и забил 1 гол.
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Источник:Буковина
Опубликовал: Виктор Иванчук
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hottabych61 (Харьков)
15.03.2025 в 18:24
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