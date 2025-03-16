Инсайдер объяснил, почему сорвалось соглашение между Вересом и воспитанником Базеля

Скаутская служба "Вереса" во главе с Юрием Габовдой с начала трансферного окна активно искала центрального защитника. Одним из кандидатов рассматривался 22-летний швейцарский защитник сербского происхождения Миле Вукелич, ныне выступающий за дублирующий состав "Цюриха". "Красно-черные" устанавливали контакт с игроком и футболист был заинтересован в переходе.

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Однако "Верес" получил возможность подписать капитана молодежной команды "Динамо" и уроженца Ровного Назара Балабу. Руководство клуба сделало выбор в пользу своего земляка.

Вукелич находился в системе "Базеля" с марта 2021 по июль 2023 года. Минувшим летом он вернулся в "Цюрих" – в 2019-2021 защитник уже играл в клубе в составе коллективов U-18 и U-21.