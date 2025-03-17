Максимов хотел подписать футболиста Черноморца, но трансфер невозможно было провести

Полтавская "Ворскла" планировала подписать 21-летнего правого защитника "Черноморца". Ярослав Кисиль стал ключевой фигурой одесского клуба в первой половине сезона. Инициатором трансфера выступил именно главный тренер "зелено-белых" Юрий Максимов, который искал на будущее замену Илье Крупскому.

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Трансфер не состоялся из-за регламентных ограничений. Кисель уже выступал в этом сезоне за два клуба – "Минай" и "Черноморец", а правила запрещают играть за более чем две команды в течение одной кампании.

Интересно, что на Киселя также претендовали клубы из Польши. В этом сезоне он провел 18 матчей за "моряков" во всех турнирах.