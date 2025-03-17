  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Максимов хотел подписать футболиста Черноморца, но трансфер невозможно было провести
В тренде

Максимов хотел подписать футболиста Черноморца, но трансфер невозможно было провести

Трансферы
Обновлено

Правила одинаковы для всех

Максимов хотел подписать футболиста Черноморца, но трансфер невозможно было провести

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полтавская "Ворскла" планировала подписать 21-летнего правого защитника "Черноморца". Ярослав Кисиль стал ключевой фигурой одесского клуба в первой половине сезона. Инициатором трансфера выступил именно главный тренер "зелено-белых" Юрий Максимов, который искал на будущее замену Илье Крупскому.

Читайте такжеВорскла готова предложить Черноморцу за игрока сумму, которой хватит для закрытия трансферного бана

Трансфер не состоялся из-за регламентных ограничений. Кисель уже выступал в этом сезоне за два клуба – "Минай" и "Черноморец", а правила запрещают играть за более чем две команды в течение одной кампании.

Интересно, что на Киселя также претендовали клубы из Польши. В этом сезоне он провел 18 матчей за "моряков" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
ЛАСК обращался к ЛНЗ с улучшенным предложением по Яшари
yellow-arrow
Инсайдер объяснил, почему сорвалось соглашение между Вересом и воспитанником Базеля
yellow-arrow
Хорошее усиление. Буковина подписала экс-форварда Кривбасса
Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Inside UPL
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости