ЛАСК обращался к ЛНЗ с улучшенным предложением по Яшари
Покупатель точно найдется позже
Фото: ФК ЛНЗ
Одним из главных претендентов на полузащитника Косово стал австрийский ЛАСК, который еще в декабре прошлого года сделал первое предложение: 800 тысяч евро плюс 20% от перепродажи. Руководство ЛНЗ не было удовлетворено условиями, хотя сам игрок был готов к шагу вперед.
После первого сбора в Испании Яшари продолжал демонстрировать стабильную игру в спаррингах. Австрийцы вернулись с улучшенным предложением – 1,3 млн евро. Однако, из-за отсутствия времени на поиск замены и почти закрытое трансферное окно, сделка сорвалась.
После возобновления чемпионата Мухаррем провел 3 встречи, забил гол и отдал 2 ассиста. В его активе 10 результативных действий в 20 турах.
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