  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. ЛАСК обращался к ЛНЗ с улучшенным предложением по Яшари
В тренде

ЛАСК обращался к ЛНЗ с улучшенным предложением по Яшари

Трансферы
Обновлено

Покупатель точно найдется позже

ЛАСК обращался к ЛНЗ с улучшенным предложением по Яшари

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Одним из главных претендентов на полузащитника Косово стал австрийский ЛАСК, который еще в декабре прошлого года сделал первое предложение: 800 тысяч евро плюс 20% от перепродажи. Руководство ЛНЗ не было удовлетворено условиями, хотя сам игрок был готов к шагу вперед.

Читайте такжеЛНЗ нашел в Косово потенциальную замену Яшари

После первого сбора в Испании Яшари продолжал демонстрировать стабильную игру в спаррингах. Австрийцы вернулись с улучшенным предложением – 1,3 млн евро. Однако, из-за отсутствия времени на поиск замены и почти закрытое трансферное окно, сделка сорвалась.

После возобновления чемпионата Мухаррем провел 3 встречи, забил гол и отдал 2 ассиста. В его активе 10 результативных действий в 20 турах.

По теме
yellow-arrow
Максимов хотел подписать футболиста Черноморца, но трансфер невозможно было провести
yellow-arrow
Инсайдер объяснил, почему сорвалось соглашение между Вересом и воспитанником Базеля
yellow-arrow
Хорошее усиление. Буковина подписала экс-форварда Кривбасса
ЛНЗ (Черкассы) ЛАСК Мухаррем Яшари
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Inside UPL
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости