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Джордж Расселл: Преимущество Макларена больше, чем когда-либо было у Ред Булл

Трансферы

И он прав

Джордж Расселл: Преимущество Макларена больше, чем когда-либо было у Ред Булл

Фото: The SportsRush

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл высказался о преимуществе "Макларена" над соперниками в 2025 году.

"Думаю, их машина сейчас способна выигрывать каждую гонку. Они должны это делать, но не думаю, что им это удастся. Посмотрим. В этом году их преимущество над соперниками больше, чем когда-либо было у "Ред Булл". Но Макс в машине 2023 года был надёжен буквально на каждом круге, в каждой гонке, к нему не было никаких вопросов. Надеюсь, что мы сможем извлекать выгоду, как и в уикенд в Мельбурне", — приводит слова Джорджа Расселла The Race.

Напомним, по итогам Гран-при Австралии пилот "Макларена" Ландо Норрис одержал победу, вторым стал Макс Ферстаппен, третьим финишировал Расселл.

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