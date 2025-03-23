4 команды АПЛ следят за бомбардиром Динамо, – журналист
Еще один украинец может оказаться в Премьер-лиге
fcdynamo.com
23-летний центрфорвард "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат вскоре может переехать на Туманный Альбион.
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По информации журналиста Грэма Бейли, интерес к нападающему проявляют представители АПЛ "Вест Хэм", "Вулверхэмптон", "Брентфорд" и "Фулхэм". Также сообщается о заинтересованности со стороны клуба Чемпионшипа – "Лидса". Последний будет готов бороться за украинца только в том случае, если по итогам текущего сезона вернется в элиту.
Потенциальным претендентам придется договариваться с "Динамо" о сумме отступных за Ваната, поскольку контракт форварда действует до середины 2027 года.
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Источник:TBR Football
Опубликовал: Александр Симченко
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23.03.2025 в 04:01
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