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4 команды АПЛ следят за бомбардиром Динамо, – журналист

Трансферы
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Еще один украинец может оказаться в Премьер-лиге

4 команды АПЛ следят за бомбардиром Динамо, – журналист

fcdynamo.com

Новина українською

23-летний центрфорвард "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат вскоре может переехать на Туманный Альбион.

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По информации журналиста Грэма Бейли, интерес к нападающему проявляют представители АПЛ "Вест Хэм", "Вулверхэмптон", "Брентфорд" и "Фулхэм". Также сообщается о заинтересованности со стороны клуба Чемпионшипа – "Лидса". Последний будет готов бороться за украинца только в том случае, если по итогам текущего сезона вернется в элиту.

Потенциальным претендентам придется договариваться с "Динамо" о сумме отступных за Ваната, поскольку контракт форварда действует до середины 2027 года.

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Динамо (Киев) Вулверхэмптон Брентфорд (Лондон) Фулхэм (Лондон) Лидс Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Владислав Ванат
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.03.2025 в 04:01
Названі команди це не те, що відповідає потребам і потенціалу Ваната. Хоча АПЛ - це в цілому правильний напрямок, але за умови гри за команди бодай першої десятки цієї ліги.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.03.2025 в 04:01
Названі команди це не те, що відповідає потребам і потенціалу Ваната. Хоча АПЛ - це в цілому правильний напрямок, але за умови гри за команди бодай першої десятки цієї ліги.
Ответить
0
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