4 команды АПЛ следят за бомбардиром Динамо, – журналист

23-летний центрфорвард "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат вскоре может переехать на Туманный Альбион.

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По информации журналиста Грэма Бейли, интерес к нападающему проявляют представители АПЛ "Вест Хэм", "Вулверхэмптон", "Брентфорд" и "Фулхэм". Также сообщается о заинтересованности со стороны клуба Чемпионшипа – "Лидса". Последний будет готов бороться за украинца только в том случае, если по итогам текущего сезона вернется в элиту.

Потенциальным претендентам придется договариваться с "Динамо" о сумме отступных за Ваната, поскольку контракт форварда действует до середины 2027 года.