Источник раскрыл сумму отступных, которую Полесье хотело бы получить за Гуцуляка

В контракте вингера житомирского клуба Алексея Гуцуляка прописана сумма отступных, сообщает ТаТоТаке. Его клаусула примерно вдвое больше, чем заявленная оценочная стоимость на портале Transfermarkt.

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Тransfermarkt оценивает 27-летнего украинца в 3 млн евро, а клаусула составляет около 6 млн евро.

В этом сезоне футболист забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах за житомирский клуб. Также он удачно вышел на замену в матче с Бельгией в Мурсии, отличившись точным ударом. Это его дебютный мяч в составе "сине-желтых".