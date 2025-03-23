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Источник раскрыл сумму отступных, которую Полесье хотело бы получить за Гуцуляка

Трансферы

Не факт, что найдется покупатель

Источник раскрыл сумму отступных, которую Полесье хотело бы получить за Гуцуляка

Фото: ФК Полісся

Новина українською

В контракте вингера житомирского клуба Алексея Гуцуляка прописана сумма отступных, сообщает ТаТоТаке. Его клаусула примерно вдвое больше, чем заявленная оценочная стоимость на портале Transfermarkt.

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Тransfermarkt оценивает 27-летнего украинца в 3 млн евро, а клаусула составляет около 6 млн евро.

В этом сезоне футболист забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах за житомирский клуб. Также он удачно вышел на замену в матче с Бельгией в Мурсии, отличившись точным ударом. Это его дебютный мяч в составе "сине-желтых".

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Полесье (Житомир) Алексей Гуцуляк ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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