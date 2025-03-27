"Статус футболиста диктовал трудные переговоры": шеф-скаут Полесья – о самом сложном трансфере
Все завершилось соглашением
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Анатолий Волков прокомментировал зимний переход уругвайского нападающего Факундо Батисты.
“На момент того, когда он попал в наш шорт-лист и мы начали интересоваться возможностью его подписать, у него был действующий контракт и аренда в другом клубе.
И для того чтобы его подписать, нам пришлось договориться с клубом, в котором он выступал на правах аренды, в Уругвае. У них была опция выкупа, они ее не активировали. Потом приходилось договариваться с "Некаксой".
"Статус футболиста диктовал нам тяжелые переговоры. Нападающие в трансферной деятельности это вообще отдельная каста людей, потому что каждое трансферное окно почти каждый клуб хочет получить забивного нападающего.
Высокая конкуренция, высокие суммы, звучащие вокруг каждого нападающего с голами и умением забивать. Поэтому переговоры продолжались непросто, слишком много деталей, очень много всего. Но, к счастью, все закончилось успешно для нас", – цитирует Волкова пресс-служба "Полесья".
Форвард забил 3 мяча в 4 матчах.
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