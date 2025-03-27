"Статус футболиста диктовал трудные переговоры": шеф-скаут Полесья – о самом сложном трансфере

Анатолий Волков прокомментировал зимний переход уругвайского нападающего Факундо Батисты.

“На момент того, когда он попал в наш шорт-лист и мы начали интересоваться возможностью его подписать, у него был действующий контракт и аренда в другом клубе.

И для того чтобы его подписать, нам пришлось договориться с клубом, в котором он выступал на правах аренды, в Уругвае. У них была опция выкупа, они ее не активировали. Потом приходилось договариваться с "Некаксой".