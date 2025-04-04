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Восстановление карьеры. Олейник подписал контракт с любительским клубом

Трансферы
Обновлено

Денис хочет еще поиграть

Восстановление карьеры. Олейник подписал контракт с любительским клубом

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины Денис Олейник стал игроком любительского "Авангарда" (Лозовая). Об этом сообщил главный тренер команды Игорь Рахаев.

"С Денисом я знаком давно по совместной работе в предыдущих клубах. Олейник - опытный футболист, который нам поможет. Большую роль в его переходе сыграл Александр Гладкий. Он с ним общался и договорился.

Я Дениса еще не видел и пока с ним не говорил. Он подписал предварительный контракт, мы его заявили, а завтра уже будем разговаривать конкретно - об условиях, как он будет посещать тренировки и так далее", - сказал Рахаев.

Напомним, в конце прошлого года Олейник объявил о завершении профессиональной карьеры. Денис известен выступлениями за "Динамо", "Металлист", "Днепр", "Витесс" и ЛНЗ.

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Денис Олейник Игорь Рахаев аматорский футбол Авангард
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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