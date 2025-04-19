Клубы двух иностранных чемпионатов интересуются Нещеретом

По информации турецкого издания Fanatik, к 23-летнему голкиперу проявляет интерес стамбульский "Бешикташ". Сообщается, что 16-кратный чемпион Турции рассматривает украинца как потенциальную замену Мерта Гюнока и может сделать предложение в ближайшее время.

Кроме турецкого гранда, в услугах Нещерета также заинтересован "Комо", выступающий в итальянской Серии А.

Напомним, по данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 3 миллиона евро. В составе киевского клуба Руслан провел 43 матча, в которых 13 раз сохранил ворота "сухими", пропустив 46 мячей.