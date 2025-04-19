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Клубы двух иностранных чемпионатов интересуются Нещеретом

Трансферы

В летнее межсезонье вратарь может сменить клубную прописку

Клубы двух иностранных чемпионатов интересуются Нещеретом

Фото: ФК Динамо Київ

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По информации турецкого издания Fanatik, к 23-летнему голкиперу проявляет интерес стамбульский "Бешикташ". Сообщается, что 16-кратный чемпион Турции рассматривает украинца как потенциальную замену Мерта Гюнока и может сделать предложение в ближайшее время.

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Кроме турецкого гранда, в услугах Нещерета также заинтересован "Комо", выступающий в итальянской Серии А.

Напомним, по данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 3 миллиона евро. В составе киевского клуба Руслан провел 43 матча, в которых 13 раз сохранил ворота "сухими", пропустив 46 мячей.

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Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев) Комо (Италия) Руслан Нещерет
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Источник:
Fanatik
Опубликовал: Александр Симченко
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