Клубы двух иностранных чемпионатов интересуются Нещеретом
В летнее межсезонье вратарь может сменить клубную прописку
Фото: ФК Динамо Київ
По информации турецкого издания Fanatik, к 23-летнему голкиперу проявляет интерес стамбульский "Бешикташ". Сообщается, что 16-кратный чемпион Турции рассматривает украинца как потенциальную замену Мерта Гюнока и может сделать предложение в ближайшее время.
Читайте также"Обидно. Я ведь не на Марс уехал". Бущан отреагировал на слова Шовковского по поводу его конкуренции с Нещеретом
Кроме турецкого гранда, в услугах Нещерета также заинтересован "Комо", выступающий в итальянской Серии А.
Напомним, по данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 3 миллиона евро. В составе киевского клуба Руслан провел 43 матча, в которых 13 раз сохранил ворота "сухими", пропустив 46 мячей.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fanatik
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Не останавливающийся швед. Названо количество голов забитым им в текущем сезоне
- Победы Динамо и Александрии, камбэк Лунина из лазарета. Главные новости за 18 апреля
- Повторение прошлых ошибок, или почему Барселона плохо сыграла в Дортмунде
- Инсайдер назвал два европейских клуба, которые интересуются Ризныком
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000