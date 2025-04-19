Бронзовый призёр чемпионата Казахстана усилится нападающим Кривбасса
Новый вызов?
Фото: ФК Кривбас
Бронзовый призёр чемпионата Казахстана усилится нападающим "Кривбасса".
"Актобе" подписал контракт с нигерийским футболистом Даниелем Сосо. Соглашение начнёт действовать с 1 июля 2025 года. Юридическую силу договор между футболистом и клубом будет иметь только после прохождения Сосой медицинского осмотра.
В прошлом сезоне "Актобе" занял третье место в чемпионате Казахстана и выиграл национальный кубок.
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Даниель Соса присоединился к "Кривбассу" в марте 2023 года. За криворожский клуб в этом сезоне он сыграл 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.
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Источник:Серый CARDINAL
Опубликовал: Владислав Прийменко
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