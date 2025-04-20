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Появилась уверенность. Защитник Вереса оценил пройденную вторую часть сезона для команды

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Появилась уверенность. Защитник Вереса оценил пройденную вторую часть сезона для команды

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Защитник "Вереса" Евгений Шевченко прокомментировал последние результаты команды, рассказал о подготовке к игре с "Черноморцем" и ответил на другие вопросы.

- Евгений, матч первого круга против "Черноморца" стал для тебя своеобразной отправной точкой в ​​сезоне. С тех пор – 17 подряд официальных игр в стартовом составе, забит гол и результативная передача. Как оцениваешь свою форму сейчас?

- На летнем собрании я получил досадную травму и процесс восстановления несколько затянулся. Потребовалось определенное время, чтобы набрать форму. Вернул оптимальные кондиции как раз к игре в Одессе. Сейчас чувствую себя хорошо, но всегда стараюсь большего! Для этого упорно работаю на тренировках, чтобы с каждым днем ​​становиться лучше.

- "Верес" прекрасно начал вторую часть чемпионата: победы над "Кривбассом", "Колосом", "Полесием". Затем - над "Зарей". В чем, по твоему мнению, залог успеха?

– Мы очень хорошо провели зимние сборы, хорошо поработали. Тренерский штаб сделал все, чтобы мы подошли к старту весенней части чемпионата в лучшей форме. К тому же у нас появилась уверенность в своих силах - это заметно по игре. Где-то психологически нам удалось перезагрузиться, и это теперь дает результат.

- После серии успешных матчей "Верес" прекратил борьбу за Кубок, проиграв "Полиссю". Затем последовало неприятное поражение от "Шахтера". Повлияло ли это как-то на настроение команды?

- Поражение в Кубке от "Полесья" было немного болезненным. Мы очень хотели пройти в полуфинал. Все были очень расстроены. Ведь по игре мы совсем не уступали, а где-то даже превосходили соперника. Если бы мы реализовали свои моменты в первом тайме – игра могла сложиться совсем по-другому. А проигрыш "Шахтеру" – это уже другая история. Такой соперник – это всегда серьезное испытание. И даже достойное поражение может стать источником опыта.

- О "Черноморце". Сейчас у этой команды 2 победы в последних 6 матчах и предпоследняя позиция в таблице. Чего ждать от одесситов в ближайшем матче?

– Однозначно – это будет очень непростая игра. Ибо "Черноморцу" крайне нужно набирать зачетные баллы. Они сейчас на каждую игру выходят – как на последнюю. Я думаю, тренерский штаб подробно объяснит, что конкретно нужно делать ради победы в этой игре. А мы уже на поле сделаем все от нас зависящее, чтобы получить три зачетных балла.

- "Верес" не проигрывает "Черноморцу" в трех матчах подряд (2 победы и ничья). Как считаешь, что может стать ключевым фактором, чтобы одержать победу в будущем противостоянии?

- Каждая игра – это новое противостояние. Главное – сыграть организованно, друг за друга. И тогда победа обязательно будет за нами. Приложим максимум усилий, чтобы обрадовать наших болельщиков победой.

- Эта игра состоится на Пасху. Безусловно – один из важнейших праздников для украинцев. Какие традиции празднования Пасхи есть?

- К сожалению, в этом году не получится придерживаться всех традиций. Команда ждет предматчевой заезд в гостиницу и непосредственно игра. Пасха для меня – это утро в церкви, аромат свежего пояса и теплая семейная атмосфера.

– Матч на Пасху можно считать дополнительной мотивацией? Хочется подарить победу болельщикам в такой день?

– Да, конечно! Наши болельщики самые лучшие и потому очень хочется порадовать их в этот день положительным результатом.

- За "Черноморец" сейчас выступает Денис Янаков, игравший в прошлом сезоне за "Верес". Общаешься ли с ним или еще с кем-то из игроков "Черноморца"? Может, у тебя есть друзья в этой команде?

- С Денисом уже непосредственно перед игрой, конечно, перекинемся парой слов, пообщаемся. А близких друзей в "Черноморце" у меня нет.

– Что бы ты хотел сказать нашим болельщикам перед этой важной игрой?

- Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех болельщиков за ту поддержку, которую они оказывают нам в каждой игре! Эта поддержка очень чувствуется! Впереди важное сражение, к тому же - на Пасху и мы выйдем на поле не только по очкам, но и ради всех, кто верит в нас. Сделаем все, чтобы одержать победу в этом матче. Увидимся на стадионе!

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Верес (Ровно) Евгений Шевченко
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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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