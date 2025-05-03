"Мы можем лучше": Пушич прокомментировал победу над Черноморцем
Однако все равно доволен командой
Фото: ФК Шахтар
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу своей команды в матче 27 тура УПЛ против “Черноморца”.
"Если анализировать в общем ход событий, я доволен, как сыграла моя команда. В первом тайме возможно мы слишком часто продвигались по центру поля. Два-три раза это было неплохо. Но по моему мнению в первом тайме мы делали это слишком часто. Мы создали несколько опасных поводов для перерыва, но то, что мы сконцентрировались слишком на игре в центре повлияло на количество наших опасных моментов в первой половины встречи.
Мы доминировали в игре с мячом, также очень хорошо реагировали на эпизоды, когда мы теряли мяч и когда соперник пытался организовывать свои атаки. Во втором тайме мы исправили упомянутый мной недостаток, что слишком играли через центр. Мы играли более вариативно в атаке, использовали оба фланга, лучшие позиции, чтобы создать большие шансы. В итоге мы выиграли 3:0.
Я удовлетворен, какое отношение и какую энергию имела сегодня команда. А также результатом. Но я считаю, что мы можем лучше”, – сказал Пушич.
"Шахтер" продолжает находиться на третьей позиции. Отрыв от первого "Динамо" составляет семь очков, от второй "Александрии" – три зачетных пункта. Однако у соперников есть еще по матчу в запасе.
Следующий поединок "горняки" сыграют 9 мая против "Зари" в гостях.
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