Источник: бразилец Металлиста заинтересовал клуб УПЛ
Перспективный
Фото: Металіст
По информации источников телеграм-канала INSIDE UPL, бразильский центральный защитник "Металлиста" Феррейра Габриэль Гомес заинтересовал один из клубов УПЛ.
Название клуба неизвестно, однако отмечается, что интерес серьезный. Стоит добавить, что права на 25-летнего игрока принадлежат бразильскому клубу "Интер де Минас".
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В текущем сезоне Гомес провел за "Металлист" 13 матчей и сумел отличиться тремя голами, которые забил после стандартов. Стоимость игрока по данным Transfermarkt - 300 тысяч евро.
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Источник:INSIDE UPL
Опубликовал: Виктор Иванчук
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