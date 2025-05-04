Источник: бразилец Металлиста заинтересовал клуб УПЛ

По информации источников телеграм-канала INSIDE UPL, бразильский центральный защитник "Металлиста" Феррейра Габриэль Гомес заинтересовал один из клубов УПЛ.

Название клуба неизвестно, однако отмечается, что интерес серьезный. Стоит добавить, что права на 25-летнего игрока принадлежат бразильскому клубу "Интер де Минас".

В текущем сезоне Гомес провел за "Металлист" 13 матчей и сумел отличиться тремя голами, которые забил после стандартов. Стоимость игрока по данным Transfermarkt - 300 тысяч евро.