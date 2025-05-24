Следующая остановка – Шахтер? Арда Туран заявил, что он покидает Эюпспор

Турецкий тренер "Эюпспора" Арда Туран после победного последнего матча сезона заявил о своем уходе из команды.

"Сегодня я покидаю "Эюпспор". У нас есть три-четыре варианта. Для меня очень ценно, что игру команды видно. Я хотел бы очень поблагодарить Мурата Аби и Фатиху", – сказал Туран.

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Вице-президент клуба поблагодарил Турана за его работу.

"Многие важные клубы из-за границы проявили интерес к Арде Турану. Его контракт с "Эюпспором" закончился. Мы поговорили с ним и очень хорошо его поблагодарили", – сказал Фатих Кулаксиз.

В финальном матче "Эюпспор" победил "Антальяспор" со счетом 2:1. Тарас Степаненко провел на поле 87 минут.

Команда Турана находится на шестом месте в турнирной таблице. У "Трабзонспора" есть еще шанс обогнать ее, если коллектив Зубкова-Сикана-Батагова одержит две победы подряд в финальных двух матчах.