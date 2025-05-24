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Только второй в истории. Шовковский установил легендарное достижение как игрок и тренер

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Только второй в истории. Шовковский установил легендарное достижение как игрок и тренер

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
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В сегодняшнем матче 30 тура УПЛ "Динамо" дома сыграло вничью с "Колосом". Таким образом, киевляне завершили сезон без поражений. Главный тренер столичного клуба установил особое достижение.

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Наставник “бело-синих” Александр Шовковский не только впервые в своей тренерской карьере завоевал титул УПЛ, но и соответственно впервые завершил сезон непобедимым.

Раньше он достигал такого в статусе игрока. Вместе с "Динамо" тогда еще голкипер Александр Шовковский завоевал титулы без проигрышей в сезонах 1999/00, 2006/07 и 2014/15.

Шовковский стал вторым в истории, кому подчинилось это достижение в статусе как футболиста, так и тренера. Первым стал Сергей Ребров: 1999/00 и 2006/07 (нападающий), 2014/15 (наставник).

Соответственно также Александр Владимирович стал первым футбольным лицом в истории Украины, который добыл именно четыре чемпионства без поражений в разных амплуа.

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Александр Шовковский Динамо (Киев)
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