Еще один претендент с АПЛ на Судакова планирует сначала заработать, прежде чем вступать в переговоры по поводу украинца, – журналист
Смогут ли конкурировать с грандами?
Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" заинтересовался полузащитником "Шахтера" Георгием Судаковым, сообщил журналист TEAMtalk Руди Галетти.
"Горняки" просят за хавбека 50 млн евро – цену, которую пока ни один клуб не желал предложить. Это оказывается главным препятствием в любых переговорах. Рекордное подписание "Борнмута" – это Эванилсон за 37 млн евро + 10 млн евро бонусов.
Прежде чем делать какие-либо конкретные шаги в отношении Судакова, ожидается, что "вишни" завершат некоторые продажи. "Реал" заплатит за Дина Хейзена около 60 млн евро, а вероятный трансфер Милоша Керкеза в "Ливерпуль" может принести клубу более 47 млн евро.
Популярное сейчас
- Завершился сезон в чемпионате U19. Какой выглядит итоговая турнирная таблица?
- Умер бывший игрок Динамо, чемпион СССР
- Металлист 1925 может изменить название. Уже есть новый вариант
- Клубы с украинцами в составе интересуются потенциальным переходом Зинченко
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
Комментарии 4