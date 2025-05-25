Еще один претендент с АПЛ на Судакова планирует сначала заработать, прежде чем вступать в переговоры по поводу украинца, – журналист

"Борнмут" заинтересовался полузащитником "Шахтера" Георгием Судаковым, сообщил журналист TEAMtalk Руди Галетти.

"Горняки" просят за хавбека 50 млн евро – цену, которую пока ни один клуб не желал предложить. Это оказывается главным препятствием в любых переговорах. Рекордное подписание "Борнмута" – это Эванилсон за 37 млн ​​евро + 10 млн евро бонусов.

Прежде чем делать какие-либо конкретные шаги в отношении Судакова, ожидается, что "вишни" завершат некоторые продажи. "Реал" заплатит за Дина Хейзена около 60 млн евро, а вероятный трансфер Милоша Керкеза в "Ливерпуль" может принести клубу более 47 млн ​​евро.