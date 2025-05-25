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Еще один претендент с АПЛ на Судакова планирует сначала заработать, прежде чем вступать в переговоры по поводу украинца, – журналист

Трансферы

Смогут ли конкурировать с грандами?

Еще один претендент с АПЛ на Судакова планирует сначала заработать, прежде чем вступать в переговоры по поводу украинца, – журналист

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Борнмут" заинтересовался полузащитником "Шахтера" Георгием Судаковым, сообщил журналист TEAMtalk Руди Галетти.

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"Горняки" просят за хавбека 50 млн евро – цену, которую пока ни один клуб не желал предложить. Это оказывается главным препятствием в любых переговорах. Рекордное подписание "Борнмута" – это Эванилсон за 37 млн ​​евро + 10 млн евро бонусов.

Прежде чем делать какие-либо конкретные шаги в отношении Судакова, ожидается, что "вишни" завершат некоторые продажи. "Реал" заплатит за Дина Хейзена около 60 млн евро, а вероятный трансфер Милоша Керкеза в "Ливерпуль" может принести клубу более 47 млн ​​евро.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
355547 (Запорожье)
25.05.2025 в 02:28
Это чудо и даром некому не нужно донецким удавалось раньше разводить европейские клубы на бабки но в Европе это урок уже усвоили
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0
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Комментарии 4
355547 (Запорожье)
25.05.2025 в 02:28
Это чудо и даром некому не нужно донецким удавалось раньше разводить европейские клубы на бабки но в Европе это урок уже усвоили
Ответить
0
0
355547 (Запорожье)
25.05.2025 в 02:26
Это чудо и даром некому не нужно донецким удавалось раньше разводить европейские клубы на бабки но в Европе уже давно усвоили этот урок
Ответить
0
0
355547 (Запорожье)
25.05.2025 в 02:25
Это чудо и даром некому не нужно, донецким удавалось, раньше разводить европейские клубы на бабки, но в Европе уже усвоили этот урок, и зделали выводы
Ответить
0
0
355547 (Запорожье)
25.05.2025 в 02:23
Это чудо и даром некому не нужно, донеким удавалось разводить европейские клубы на бабки, но в Европе уже усвоили, этот урок
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0
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