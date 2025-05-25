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Ноттингем Форест попытается подписать защитника Ливерпуля

Трансферы

Однако сначала нужно выиграть конкуренцию

Ноттингем Форест попытается подписать защитника Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ноттингем Форест" рассматривает возможность приобретения 22-летнего английского защитника "Ливерпуля" Джарелла Кванса.

У "Лесников" ещё есть шанс "запрыгнуть" в зону Лиги Чемпионов в этом сезоне, поэтому клуб уже планирует будущие подписания. Любопытство вызвал перспективный центральный защитник, ставший чемпионом Англии.

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Однако "Форест" не единственный клуб, желающий подписать игрока, ведь леверкузенский "Байер" тоже всерьез интересуется им.

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Ноттингем Форест АПЛ Ливерпуль Джаррел Куанса
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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Денис Снигур
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