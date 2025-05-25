Ноттингем Форест попытается подписать защитника Ливерпуля
Однако сначала нужно выиграть конкуренцию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ноттингем Форест" рассматривает возможность приобретения 22-летнего английского защитника "Ливерпуля" Джарелла Кванса.
У "Лесников" ещё есть шанс "запрыгнуть" в зону Лиги Чемпионов в этом сезоне, поэтому клуб уже планирует будущие подписания. Любопытство вызвал перспективный центральный защитник, ставший чемпионом Англии.
Однако "Форест" не единственный клуб, желающий подписать игрока, ведь леверкузенский "Байер" тоже всерьез интересуется им.
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Источник:BBC Sport
Опубликовал: Денис Снигур
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