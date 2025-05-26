Григорчук больше не тренер ЛНЗ. Известно имя фаворита на вакантную должность в черкасском клубе

Черкасский ЛНЗ в понедельник, 26-го мая, объявил об уходе с тренерской должности Романа Григорчука. Клуб и тренер расторгли соглашение о сотрудничестве по обоюдному согласию.

Как стало известно, UA-Футбол из собственных источников, в ЛНЗ уже есть кандидат на замену Роману Григорчуку. Это тренер "Руха" Виталий Пономарев.

В свою очередь "Рух", как уже сообщали ранее источники, рассматривает возможность приглашения на тренерскую должность Василия Кобина, чей "Ингулец" вылетел в Первую лигу.

Отметим, что "Рух" под руководством Виталия Пономарева финишировал в сезоне 2024/25 на восьмом месте УПЛ.