Григорчук больше не тренер ЛНЗ. Известно имя фаворита на вакантную должность в черкасском клубе
Смена тренеров в природе
Фото: ФК Рух
Черкасский ЛНЗ в понедельник, 26-го мая, объявил об уходе с тренерской должности Романа Григорчука. Клуб и тренер расторгли соглашение о сотрудничестве по обоюдному согласию.
Как стало известно, UA-Футбол из собственных источников, в ЛНЗ уже есть кандидат на замену Роману Григорчуку. Это тренер "Руха" Виталий Пономарев.
В свою очередь "Рух", как уже сообщали ранее источники, рассматривает возможность приглашения на тренерскую должность Василия Кобина, чей "Ингулец" вылетел в Первую лигу.
Отметим, что "Рух" под руководством Виталия Пономарева финишировал в сезоне 2024/25 на восьмом месте УПЛ.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Переговоры завершены. Назван клуб, который возглавит Ротань
- Динамо нашло усиление в Ворскле: сумма трансфера может отпугнуть клуб
- "И так будет постоянно в Черноморце, пока я тренер": Кучер – о формировании состава
- Известный журналист назвал 4 клуба, которые интересуются Судаковым
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000