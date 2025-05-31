Шахтер интересуется полузащитником Фламенго и попросил клуб наложить вето на трансфер Динамо, – инсайдер
Поговорили и за себя, и за того парня
Фото - Фламенго
По информации Telegram-канала "Инсайды от Пасечника 2.0" представитель топ-менеджмента "Шахтера" разговаривал с техническим директором "Фламенго".
"Горняки" интересовались игроком бразильского клуба. Вероятно – это 18-летний полузащитник Лорран. Он дебютировал в первой команде в 2023-м и провел 36 поединков (2 гола, 2 ассиста). Его контракт с "красно-черными" действителен до конца 2029 года, а трансферная стоимость оценивается в 11,6 млн евро.
Также источник утверждает, что бронзовый призер УПЛ выразил просьбу относительно вето на переход защитника Клейтона в киевское "Динамо". Соглашение между 22-летним футболистом и "стервятниками" рассчитано до конца этого года, а рыночная оценка составляет 485 тысяч евро. Дебютировав в первой команде в 2022 году, Клейтон появлялся на поле в 19 встречах.
Популярное сейчас
- Бывший нападающий Динамо вызван в сборную впервые за 9 лет
- Уже поступила жалоба в соответствующие органы. Клуб, вылетевший из УПЛ, может получить трансферный бан
- Эффект нового тренера. Полесье заинтересовалось двумя игроками Александрии, - Источник
- Сергей Кравченко – о задержках зарплат в Александрии: Не было ни одного случая, когда какой-нибудь футболист жаловался
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей