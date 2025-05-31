Шахтер интересуется полузащитником Фламенго и попросил клуб наложить вето на трансфер Динамо, – инсайдер

По информации Telegram-канала "Инсайды от Пасечника 2.0" представитель топ-менеджмента "Шахтера" разговаривал с техническим директором "Фламенго".

"Горняки" интересовались игроком бразильского клуба. Вероятно – это 18-летний полузащитник Лорран. Он дебютировал в первой команде в 2023-м и провел 36 поединков (2 гола, 2 ассиста). Его контракт с "красно-черными" действителен до конца 2029 года, а трансферная стоимость оценивается в 11,6 млн евро.

Также источник утверждает, что бронзовый призер УПЛ выразил просьбу относительно вето на переход защитника Клейтона в киевское "Динамо". Соглашение между 22-летним футболистом и "стервятниками" рассчитано до конца этого года, а рыночная оценка составляет 485 тысяч евро. Дебютировав в первой команде в 2022 году, Клейтон появлялся на поле в 19 встречах.