Бернарду Силва - после 2:1 с Германией: Мы проявили характер
Так и есть
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Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва дал комментарий после волевой победы над национальной командой Германии в полуфинале Лиги наций (2:1).
"Это был без сомнений сложный матч. Мы ожидали этого, потому что у них много качественных игроков, и, мы знали, что дома они будут играть с большой интенсивностью и энергией, как они всегда делают. Мы рады, что смогли сделать камбэк.
Когда ты пропускаешь так рано во втором тайме, это всегда непросто. Но мы проявили характер. Мы очень довольны победой и камбэком. И теперь ждем финал. Нам нужно хорошо восстановиться и быть готовыми к тому, чтобы попытаться выиграть этот титул для нашей страны. У обеих команд [Испании и Франции] очень много игроков, которых можно считать одними из лучших в мире. Сложно сказать [с кем мы встретимся]. С кем бы мы ни встретились, мы постараемся подготовиться к поединку как можно лучше, чтобы победить", - сказал Силва.
8 июня Португалия сыграет в финале Лиги наций против победителя пары Испания/Франция.
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