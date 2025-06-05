  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Бернарду Силва - после 2:1 с Германией: Мы проявили характер

В тренде

Бернарду Силва - после 2:1 с Германией: Мы проявили характер

Трансферы

Так и есть

Бернарду Силва - после 2:1 с Германией: Мы проявили характер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва дал комментарий после волевой победы над национальной командой Германии в полуфинале Лиги наций (2:1).

"Это был без сомнений сложный матч. Мы ожидали этого, потому что у них много качественных игроков, и, мы знали, что дома они будут играть с большой интенсивностью и энергией, как они всегда делают. Мы рады, что смогли сделать камбэк.

Когда ты пропускаешь так рано во втором тайме, это всегда непросто. Но мы проявили характер. Мы очень довольны победой и камбэком. И теперь ждем финал. Нам нужно хорошо восстановиться и быть готовыми к тому, чтобы попытаться выиграть этот титул для нашей страны. У обеих команд [Испании и Франции] очень много игроков, которых можно считать одними из лучших в мире. Сложно сказать [с кем мы встретимся]. С кем бы мы ни встретились, мы постараемся подготовиться к поединку как можно лучше, чтобы победить", - сказал Силва.

8 июня Португалия сыграет в финале Лиги наций против победителя пары Испания/Франция.

Читайте такжеТренер сборной Португалии: Это была командная победа

По теме
yellow-arrow
Шахтер интересуется полузащитником Фламенго и попросил клуб наложить вето на трансфер Динамо, – инсайдер
yellow-arrow
Григорчук больше не тренер ЛНЗ. Известно имя фаворита на вакантную должность в черкасском клубе
yellow-arrow
Ноттингем Форест попытается подписать защитника Ливерпуля
Германия Португалия Лига Наций Бернарду Силва
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости