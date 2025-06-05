Бернарду Силва - после 2:1 с Германией: Мы проявили характер

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва дал комментарий после волевой победы над национальной командой Германии в полуфинале Лиги наций (2:1).

"Это был без сомнений сложный матч. Мы ожидали этого, потому что у них много качественных игроков, и, мы знали, что дома они будут играть с большой интенсивностью и энергией, как они всегда делают. Мы рады, что смогли сделать камбэк.

Когда ты пропускаешь так рано во втором тайме, это всегда непросто. Но мы проявили характер. Мы очень довольны победой и камбэком. И теперь ждем финал. Нам нужно хорошо восстановиться и быть готовыми к тому, чтобы попытаться выиграть этот титул для нашей страны. У обеих команд [Испании и Франции] очень много игроков, которых можно считать одними из лучших в мире. Сложно сказать [с кем мы встретимся]. С кем бы мы ни встретились, мы постараемся подготовиться к поединку как можно лучше, чтобы победить", - сказал Силва.