Наполи и РБ Лейпциг вступили в борьбу за легионера Шахтера. Кто из них ближе к цели?

22-летний вингер "Шахтера" Кевин вошел в сферу интересов "Наполи" и "РБ Лейпциг", пишет UOL.

Изначально итальянский и немецкий клубы начали переговоры, желая заплатить за бразильского игрока 40 миллионов евро.

Тем не менее, "горняки" настаивают на получении 50 млн евро за трансфер.

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Сперва интерес к подписанию Кевина проявил "Наполи", а затем в дело вступил и "РБ Лейпциг", который теперь даже рассматривает возможность увеличения своего предложения.

Напомним, Кевин перешел в "Шахтер" в январе 2024-го года за 15 млн. евро из "Палмейраса".