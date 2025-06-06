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Наполи и РБ Лейпциг вступили в борьбу за легионера Шахтера. Кто из них ближе к цели?

Трансферы
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Пока на требования украинской команды готова идти лишь одна сторона

Наполи и РБ Лейпциг вступили в борьбу за легионера Шахтера. Кто из них ближе к цели?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

22-летний вингер "Шахтера" Кевин вошел в сферу интересов "Наполи" и "РБ Лейпциг", пишет UOL.

Изначально итальянский и немецкий клубы начали переговоры, желая заплатить за бразильского игрока 40 миллионов евро.

Тем не менее, "горняки" настаивают на получении 50 млн евро за трансфер.

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Сперва интерес к подписанию Кевина проявил "Наполи", а затем в дело вступил и "РБ Лейпциг", который теперь даже рассматривает возможность увеличения своего предложения.

Напомним, Кевин перешел в "Шахтер" в январе 2024-го года за 15 млн. евро из "Палмейраса".

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Бундеслига Шахтер (Донецк) УПЛ Наполи РБ Лейпциг Серии А трансфер Кевин
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Источник:
UOL
Опубликовал: Александр Бураков
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