Наполи и РБ Лейпциг вступили в борьбу за легионера Шахтера. Кто из них ближе к цели?
Пока на требования украинской команды готова идти лишь одна сторона
Getty Images/Global Images Ukraine
22-летний вингер "Шахтера" Кевин вошел в сферу интересов "Наполи" и "РБ Лейпциг", пишет UOL.
Изначально итальянский и немецкий клубы начали переговоры, желая заплатить за бразильского игрока 40 миллионов евро.
Тем не менее, "горняки" настаивают на получении 50 млн евро за трансфер.
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Сперва интерес к подписанию Кевина проявил "Наполи", а затем в дело вступил и "РБ Лейпциг", который теперь даже рассматривает возможность увеличения своего предложения.
Напомним, Кевин перешел в "Шахтер" в январе 2024-го года за 15 млн. евро из "Палмейраса".
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Источник:UOL
Опубликовал: Александр Бураков
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