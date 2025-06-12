Процент от перепродажи Забарного для Динамо – основное препятствие для быстрой сделки с ПСЖ, – инсайд
"Разве я плохой бизнесмен"
Getty Images / Global Images Ukraine
Доля от перепродажи в размере 20%, указанная в трансфере Ильи Забарного из "Динамо" в "Борнмут", – основное препятствие для завершения соглашения с ПСЖ в ближайшие дни.
Киевляне смогут получить 1/5 часть катарских денег в любом случае. Поэтому "вишни" завышают планку до +20% от реальной стоимости игрока. Кроме того, продажа в межсезонье сразу трех ключевых защитников потребует сверхусилий для их качественной замены в сжатые сроки.
Позиция клуба АПЛ пока категорична – терять одновременно украинца и Милоша Керкеза, которого планирует приобрести "Ливерпуль", они не настроены. Но в переговорах по венгру есть нюанс – после его продажи "Борнмуту" не придется ни с кем делиться средствами и это может ускорить сделку.
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