Процент от перепродажи Забарного для Динамо – основное препятствие для быстрой сделки с ПСЖ, – инсайд

Доля от перепродажи в размере 20%, указанная в трансфере Ильи Забарного из "Динамо" в "Борнмут", – основное препятствие для завершения соглашения с ПСЖ в ближайшие дни.

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Киевляне смогут получить 1/5 часть катарских денег в любом случае. Поэтому "вишни" завышают планку до +20% от реальной стоимости игрока. Кроме того, продажа в межсезонье сразу трех ключевых защитников потребует сверхусилий для их качественной замены в сжатые сроки.

Позиция клуба АПЛ пока категорична – терять одновременно украинца и Милоша Керкеза, которого планирует приобрести "Ливерпуль", они не настроены. Но в переговорах по венгру есть нюанс – после его продажи "Борнмуту" не придется ни с кем делиться средствами и это может ускорить сделку.