Петраков: Президент Динамо запретил игрокам приходить на награждение чемпионов мира U-20

Бывший главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков, который привел команду к победе на ЧМ-2019, заявил, что президент "Динамо" Игорь Суркис запретил футболистам киевского клуба посетить награждение игроков, которое устроила УАФ в Доме футбола.

"Почему я расстроен на церемонии награждения? Потому что здесь нет игроков "Динамо". Они не пришли, им запретил президент клуба. На чемпионате у нас была одна семья, а ее разрушили. Ребята не виноваты, они ни при чем, но так случилось, я просто констатирую факт.

Все хорошие воспоминания давно прошли. Очень много негатива стало. Казалось бы, Украина стала чемпионом мира. А столько негатива выливается: неправильно играли, неправильно все остальное делали. Можно подумать, будто мы какая-то сборная Испании, Франции или Германии. Просто кошмар. Скажу вам откровенно: хорошего я за это время мало слышал, только от простых людей", — сказал Петраков.

Напомним, что ранее игроки "Динамо" проигнорировали церемонию "Футбольные звезды Украины-2019".