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Петраков: Президент Динамо запретил игрокам приходить на награждение чемпионов мира U-20

Юношеские сборные Украины
(11 голосов)

Война между УАФ и Динамо продолжается

Петраков: Президент Динамо запретил игрокам приходить на награждение чемпионов мира U-20
Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков, который привел команду к победе на ЧМ-2019, заявил, что президент "Динамо" Игорь Суркис запретил футболистам киевского клуба посетить награждение игроков, которое устроила УАФ в Доме футбола.

"Почему я расстроен на церемонии награждения? Потому что здесь нет игроков "Динамо". Они не пришли, им запретил президент клуба. На чемпионате у нас была одна семья, а ее разрушили. Ребята не виноваты, они ни при чем, но так случилось, я просто констатирую факт.

Все хорошие воспоминания давно прошли. Очень много негатива стало. Казалось бы, Украина стала чемпионом мира. А столько негатива выливается: неправильно играли, неправильно все остальное делали. Можно подумать, будто мы какая-то сборная Испании, Франции или Германии. Просто кошмар. Скажу вам откровенно: хорошего я за это время мало слышал, только от простых людей", — сказал Петраков.

Напомним, что ранее игроки "Динамо" проигнорировали церемонию "Футбольные звезды Украины-2019".

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В статье: Динамо (Киев) Александр Петраков Украина U-20
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Комментарии (22)
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Joyce (Donetsk)
17.12.2019 в 12:40
Петракову не стоит рассстраиваться: он вошел в историю, а Суркисы - вляпались!
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+3
-2
Ivanamoff (Киев)
17.12.2019 в 11:22
Петраков войдет в историю, как тренер, добывший звание ЧМ! А Суркис, как мудель, что загубил ДК!Вот такие разные результаты и кто там что правильно делал, не Суркису вякать!
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+4
-2
avatar
Мангол (Sumy)
17.12.2019 в 10:42
ФК Дно во всей своей красе.
Ответить
+4
-2
Number13 (Мариуполь)
17.12.2019 в 09:28
Очередное дебильное решение дк!
Ответить
+6
-2
аалекс ( Крым)
17.12.2019 в 09:03
Если человек г-мно, то это во всем.
Ответить
+4
-2
avatar
zloyded (Киев)
17.12.2019 в 08:16
Правильно зробив Суркіс! А ви, якими б не були ваші досягнення і надалі присмикайтесь перед тим Паффелком! Ганьба! Хлопцям до нагородження премій не виплатили, а лише вчора написали, що ніби відрахування пійшли, а ви готові і надалі цьомати того недо... функціонера якому місце у СІЗО!!!
Ответить
+3
-10
Hanter44 (Baburka)
17.12.2019 в 09:17
Злиднем ти був,так на все життя ним і залишешся
Ответить
+4
-1
Счётчик шансов (Полтава)
17.12.2019 в 07:09
Ну, я бы Суркису вообще запретил посещать церемонии награждения Динамо. (Если бы эти награды были... )
Ответить
+9
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
17.12.2019 в 06:46
Петракову респект! А Суркис- гнида.
Ответить
+9
-5
agnessy (Черноморск)
17.12.2019 в 01:57
пример рабства в наше время
Ответить
+12
-9
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2019 в 08:59
фк рабамо (совгород)
Ответить
+4
-2
att119 (Луцьк)
17.12.2019 в 01:17
Брєд сивої кобили. Спроба вилити чим побільше лайна на суркіса
Ответить
+7
-14
ffggpl (Харьков)
17.12.2019 в 07:25
Так вони вже по самі вуха в лайні, ще з часів "шубного" скандалу. Від цього не відмитися вже!
Ответить
+11
-5
avatar
zloyded (Киев)
17.12.2019 в 08:17
А як і чим відмиється Ахмєт, що є посібником війни в Україні?! Очі розплющіть кроти сліпі!!!
+3
-6
ffggpl (Харьков)
17.12.2019 в 08:45
А Медведчук, друзяка Суркіса, є посібником чого?!
+6
-1
bender_sun (Белая Церковь)
17.12.2019 в 00:49
Грустно как то....
Ответить
+8
-1
oda1979 (Запорожье)
17.12.2019 в 00:17
Что донецкие, что Киев кие, полное убожество..
Ответить
+3
-9
Hanter44 (Baburka)
17.12.2019 в 09:18
Да и ты от них далеко не ушел.
Ответить
+2
-1
Joyce (Donetsk)
17.12.2019 в 12:38
Забыл, откуда Кучма и его окружение?
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
17.12.2019 в 12:48
Кучма уже давно не при делах. И днепропетровские футболом никогда не рулили. А в целом, тоже авно. Как и Винницкий с криворожскими.
0
-1
alex.belogubko (одесса)
17.12.2019 в 00:11
Сурок ты что делаешь это не уважение к игрокам ты кто такой вообще --оно запретило да с головой у тебя не в порядке --пригласи Ротаня он тебе натренирует
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+11
-10
avatar
zloyded (Киев)
17.12.2019 в 08:20
Клуб гроші гравцям платить, утримує, лікує... А Паффелко навіть премію за чемпіонство виплатити не взмозі!!! Відчуваєте різницю?! Тільки вчора інфа пробігла, що ніби один лям $ ніби перерахували на премії і то це, щоб відовлікти від тих справ, що ведуться по Павелку!
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+4
-5

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