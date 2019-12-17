Цитаишвили: Никаких запретов от клуба на посещение награждения U-20 не было
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Вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили пояснил, почему игроков киевского клуба не было на церемонии награждения игроков сборной Украины U-20, которая летом выиграла чемпионат мира.
Ранее появилась информация, что киевлянам запретил посетить мероприятие президент клуба Игорь Суркис.
- Вы выиграли чемпионат мира среди двадцатилетних. Очевидно, что это незабываемые впечатления...
- Да, такое не забудется никогда. Горд, что сумел достойно представить страну в футбольном мире и очень рад нашей громкой победе.
- Вчера состоялась церемония награждения команды U20, после которой представителей "Динамо" обвинили в том, что они не явились из-за запрета президента клуба.
- Нас вообще никто и ничего в клубе не просил по этому награждению. Даже разговоров не было, не говоря уже про какие-то выдуманные запреты. Ситуация лично у меня очень простая - я уже давно купил билеты на 16-е декабря (следующий день после заключительного матча). В данный момент я нахожусь в Грузии, после чего улетаю на отдых в другую страну.