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Цитаишвили: Никаких запретов от клуба на посещение награждения U-20 не было

Юношеские сборные Украины
(2 голосов)

Как-то так

Цитаишвили: Никаких запретов от клуба на посещение награждения U-20 не было
Новина українською

Вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили пояснил, почему игроков киевского клуба не было на церемонии награждения игроков сборной Украины U-20, которая летом выиграла чемпионат мира.

Ранее появилась информация, что киевлянам запретил посетить мероприятие президент клуба Игорь Суркис.

- Вы выиграли чемпионат мира среди двадцатилетних. Очевидно, что это незабываемые впечатления...

- Да, такое не забудется никогда. Горд, что сумел достойно представить страну в футбольном мире и очень рад нашей громкой победе.

- Вчера состоялась церемония награждения команды U20, после которой представителей "Динамо" обвинили в том, что они не явились из-за запрета президента клуба.

- Нас вообще никто и ничего в клубе не просил по этому награждению. Даже разговоров не было, не говоря уже про какие-то выдуманные запреты. Ситуация лично у меня очень простая - я уже давно купил билеты на 16-е декабря (следующий день после заключительного матча). В данный момент я нахожусь в Грузии, после чего улетаю на отдых в другую страну.

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В статье: Динамо (Киев) Украина U-20 Георгий Цитаишвили
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (15)
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support (Kyiv)
18.12.2019 в 13:14
Шо по премиям ? Сколько молодым насыпали?
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
18.12.2019 в 09:02
Этот парень имеет много, что сказать ... и про болельщиков и про вообще... феська языкатая ...
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+2
0
Hanter44 (Baburka)
18.12.2019 в 08:34
Вот уж действительно! Придумали бы отмазку пореальней.Интересно,а что другим посоветовали? Неплохо бы и у них спросить
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+3
0
ascent (Луксор)
18.12.2019 в 08:02
Детский лепет...
Ответить
+6
0
ZSTV1223 (Черкаси)
18.12.2019 в 07:58
Так банально. Ну звичайно ж чемпіонат світу u-20 можна вигравати кожен рік і другий раз можна буде прийти на нагородження, а от поїхати в Грузію чи відпочити можна тільки раз в житті.
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+5
0
alktus (Хмельницкий)
18.12.2019 в 07:31
Думаю запрета не было. Были ,наверное, какие то завуалированный неофициальные пожелания.
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+2
0
avatar
Spokoyno (Киев)
18.12.2019 в 07:42
Десь так... Ходити до ворогів боса скажімо м'яко... "не прийнято".
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+1
-2
миг-25 (киев)
18.12.2019 в 01:03
Правильно сделали-пусть наркоман Павелко поздравляет с таким опозданием донецкообразных типа отморозка Тайсона или проститутки Мораеса
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+3
-8
ProstoFAN (Донецк)
18.12.2019 в 05:55
прежде, чем необоснованно оскорблять других, задай себе вопрос: а кто ты？ PS: если ты из группы поддержки сов, то вопрос снимается.
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+9
-3
avatar
simargl (Чернигов)
18.12.2019 в 09:00
Это 70 летний придурок. Диванный воин, Старческий маразм и никаких стадионов...)))
+2
0
heffi (Полтава)
18.12.2019 в 06:08
Ты не человек, а существо с одной извилиной, которая образовалась от фуражки
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+5
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
18.12.2019 в 06:54
Миг,ты написал очередной бред. Удивительно, почему тебя здесь не банят...
Ответить
+8
-2
Hanter44 (Baburka)
18.12.2019 в 08:33
Поддержка у него солидная.А ОНИ своих не бросают.
+4
0
ascent (Луксор)
18.12.2019 в 08:02
миг-25 (киев), держись, мы за тебя переживаем
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+2
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
17.12.2019 в 23:57
А це вже цікаво... Хоч кожен буде вірити у своє
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+3
-1

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