Цитаишвили: Никаких запретов от клуба на посещение награждения U-20 не было

Вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили пояснил, почему игроков киевского клуба не было на церемонии награждения игроков сборной Украины U-20, которая летом выиграла чемпионат мира.

Ранее появилась информация, что киевлянам запретил посетить мероприятие президент клуба Игорь Суркис.

- Вы выиграли чемпионат мира среди двадцатилетних. Очевидно, что это незабываемые впечатления...

- Да, такое не забудется никогда. Горд, что сумел достойно представить страну в футбольном мире и очень рад нашей громкой победе.

- Вчера состоялась церемония награждения команды U20, после которой представителей "Динамо" обвинили в том, что они не явились из-за запрета президента клуба.

- Нас вообще никто и ничего в клубе не просил по этому награждению. Даже разговоров не было, не говоря уже про какие-то выдуманные запреты. Ситуация лично у меня очень простая - я уже давно купил билеты на 16-е декабря (следующий день после заключительного матча). В данный момент я нахожусь в Грузии, после чего улетаю на отдых в другую страну.