Попов: Никаких заговоров. В Динамо уважают и гордятся успехами своих сборников

Защитник "Динамо" Денис Попов пояснил, почему игроков киевского клуба не было на церемонии награждения игроков сборной Украины U-20, которая летом выиграла чемпионат мира.

Ранее появилась информация, что киевлянам запретил посетить мероприятие президент клуба Игорь Суркис.

"Неприятная получилась ситуация, особенно с учетом того, что нам не давали никаких рекомендаций по поводу этого награждения. В "Динамо" уважают и гордятся успехами своих сборников, и нет смысла в подобных ситуациях устраивать какие-то демарши.

Тут все очень просто и понятно: у многих игроков "Динамо", в том числе и у меня, были расписаны планы на зимний отпуск, который начался сразу после заключительного матча команды в чемпионате. Причина лично моего отсутствия слишком проста, чтобы искать тут какой-то заговор. Я запланировал свой отпуск заранее и покинул Киев", - сказал Попов.