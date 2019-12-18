  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Попов: Никаких заговоров. В Динамо уважают и гордятся успехами своих сборников
В тренде

Попов: Никаких заговоров. В Динамо уважают и гордятся успехами своих сборников

Юношеские сборные Украины
(3 голосов)

Защитник тоже уехал в отпуск

Попов: Никаких заговоров. В Динамо уважают и гордятся успехами своих сборников
Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов пояснил, почему игроков киевского клуба не было на церемонии награждения игроков сборной Украины U-20, которая летом выиграла чемпионат мира.

Ранее появилась информация, что киевлянам запретил посетить мероприятие президент клуба Игорь Суркис.

"Неприятная получилась ситуация, особенно с учетом того, что нам не давали никаких рекомендаций по поводу этого награждения. В "Динамо" уважают и гордятся успехами своих сборников, и нет смысла в подобных ситуациях устраивать какие-то демарши.

Тут все очень просто и понятно: у многих игроков "Динамо", в том числе и у меня, были расписаны планы на зимний отпуск, который начался сразу после заключительного матча команды в чемпионате. Причина лично моего отсутствия слишком проста, чтобы искать тут какой-то заговор. Я запланировал свой отпуск заранее и покинул Киев", - сказал Попов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Украина U-20 Денис Попов
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (17)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
19.12.2019 в 00:02
хорошая отговорка а где ваше уважение к Петракову который сделал вас ЧМ --подло вы поступили и не признаёте ошибку это плохо для вас кончиться начинаете врать --сцыкуны
Ответить
0
-2
avatar
AndrewKruk (Київ)
18.12.2019 в 23:38
Карбид кальция + TIRAN = 2 донецких ДЕБИЛА ходят парами
Ответить
0
0
aleksandrdre (Краматорск)
18.12.2019 в 21:54
Овцы боятся обидеть своего пастуха. вот пока играют такие овцы и результат естественный. Нет ни одной личности как-Лобановский.Блохин. да тот же Милевский со всеми его недосатками. а эти бояться к болельщикам своим подойти подойти после банера на трибунах
Ответить
+2
-2
avatar
AndrewKruk (Київ)
18.12.2019 в 22:46
"Овцы боятся обидеть своего пастуха" - это когда всех собрали, выдали по гудку и заставили гудеть в них?! ))
Ответить
0
-1
Карбид кальция (Донецк/Николаев)
18.12.2019 в 22:54
Только гавкать. Сов то собачки киевские спасают.
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:04
Карбид кальция (Донецк/Николаев) 18.12.2019 в 22:54 Только гавкать. Сов то собачки киевские спасают. _________________________ она не только гавкает, но ещё и кукарекает! я на неё наложил... вето!
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:08
Карбид кальция (Донецк/Николаев) 18.12.2019 в 22:54 __________ знаешь, сначала думал, что ЭТО - просто шариков,но нет! это - петушариков!
0
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
18.12.2019 в 23:32
Карбид кальция, донецкие овцы бекают?
0
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
18.12.2019 в 23:34
TIRAN, "я на неё наложил... вето" - тебя там и клали, и ставили, поднимали и снова клали. Рот помой, потом будешь им кукарекать.
0
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
18.12.2019 в 23:37
Карбид, донецкие овцы друг друг зад нюхают.
0
0
аалекс ( Крым)
18.12.2019 в 21:17
Ну-ну...
Ответить
+1
-2
avatar
AndrewKruk (Київ)
18.12.2019 в 21:25
гав-гав
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 21:53
шариков, тебя швондер потерял
+1
-2
avatar
AndrewKruk (Київ)
18.12.2019 в 22:45
TIRAN: кукареку-у-у-у
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 22:57
так ты петушара бело-голубая?? больше тебе не пишу (и вы - другие - не пишите)
0
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
18.12.2019 в 23:35
Там есть двоеточие после твоего ника, ну раз ты такое чепушило: то это как бы твое извержение, тем местом, которым люди говорят, в отличие от тебя, курица тупорылая.
0
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
18.12.2019 в 23:35
TIRAN, "петушара" - твой папка
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...