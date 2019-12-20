Бондарь: Никогда не назову ни одного человека из Динамо своим врагом. Жаль, что их не было на награждении сборной U-20

Защитник "Шахтера" и сборной Украины U-20 Валерий Бондарь прокомментировал отсутствие футболистов "Динамо" на награждение игроков сборной, которое устроила УАФ в Доме футбола.

"Больно от этого. Я не могу сказать, что это какие-то мои друзья или соперники, несмотря на противостояние "Динамо" и "Шахтера". Никогда не назову ни одного человека из "Динамо" своим врагом.

Действительно больно не видеть их здесь, потому что я соскучился по всем, хотел увидеть всех и пообщаться чуть-чуть. Тем более, что Владислав Супряга — мой лучший друг. Я очень расстроен", — сказал Бондарь.

Напомним, что ранее главный тренер команды U-20 Александр Петраков заявлял, что динамовцев на церемонию не отпустил Игорь Суркис. Позже игроки "Динамо" Георгий Цитаишвили и Денис Попов ответили, что посещать мероприятие им никто не запрещал, просто киевляне на тот момент уже разъехались по отпускам.