Бондарь: Перед ЧМ всей командой сели и договорились выйти в финал

Защитник и капитан сборной Украины U-20 Валерий Бондарь, которая летом выиграла чемпионат мира, рассказал о настрое команды перед турниром.

"Не хотел этого раньше рассказывать. Нам тренера сказали, давайте ставить какую-то задачу. Мы сели на сборах всей командой и договорились выйти в финал. Это была наша задача минимум.

Видели нашу группу, нашу сетку, как мы выходим с первого места. Ситуация складывалась благоприятно.

Видел, какие глаза у пацанов, тренеров, с каким отношением подходили к финалу. Я был спокоен, сказал пару мотивационных слов. Был уверен, что выиграем.

Несмотря на то, что пропустили первый гол от Кореи, глаза горели у меня и ребят. Это запомнилось мне на всю жизнь. Все пацаны мне доверяли, верили. Хорошее взаимоотношение – за счет этого и выиграли.

Пока в моей футбольной карьере команда в той сборной – семья, с равной которой я еще не встречался. У каждого своя судьба, свой путь, кто-то может потеряться ЧМ. Начнется – вот я чемпион мира. Да, ты выиграл, но тебе 20 лет, это только начало.

Нужны новые вызовы, нужно преодолевать трудности. Люди должны подсказать. Дай бог, чтобы наши ребята не потерялись, все получилось", – сказал Бондарь.