Сборная Украины U-16 на турнире в Турции сыграет с Южной Кореей, Албанией и Северной Македонией

Юношеская сборная Украины U-16 отправилась в Турцию, где сыграет на международном товарищеском турнире Кубок Эгейского моря.

На групповой стадии турнира соперниками подопечных Сергея Нагорняка будут команды Албании, Северной Македонии и Южной Кореи.

По регламенту турнира сборные U-16 разделены на две группы, сыграют по круговой системе, а затем в зависимости от мест, которые займут в своих квартетах, разыграют первое, третье, пятое и седьмое места.

Расписание матчей сборной Украины (время киевское)

15.01.2020

Украина - Южная Корея (13.00)

17.01.2020

Украина - Албания (15.30)

19.01.2020

Северная Македония - Украина (13.00)

21.01.2020

Матч за седьмое место (13.00)

Матч за пятое место (13.00)

Матч за третье место (13.00)

Финал (15.30)

Состав юношеской сборной Украины U-16

Вратари: Юрий-Владимир Герета ("Карпаты" Львов), Иван Дубовой ("УФК-Карпаты" Львов).

Защитники: Даниил Славов, Георгий Тимошенко (оба - "ДЮСШ-11 Черноморец" Одесса), Андрей Китела, Назар Русяк, Богдан Слюбик (все - "Карпаты" Львов), Юрий Матвеев ("УФК-Карпаты" Львов).

Полузащитники: Владимир Мельничук ("Черноморец" Одесса), Егор Ярмолюк ("Днепр"), Максим Луфаренко ("ДЮСШ-11 Черноморец" Одесса), Иван Варфоломеев, Олег Федор, Роман Добрянский (все - "Карпаты" Львов), Никита Ситников, Роман Коренков (оба - УФК "Днепр").

Нападающие: Денис Почапский ("Шахтер" Донецк), Даниэль Кивинда ( "Днепр"), Андрей Столярчук ("Карпаты" Львов), Вадим Сологуб ("УФК-Карпаты" Львов), Денис Вирич (УФК "Днепр").