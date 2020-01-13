Сборная Украины U-16 на турнире в Турции сыграет с Южной Кореей, Албанией и Северной Македонией
Украинцы отправились в Турцию
Юношеская сборная Украины U-16 отправилась в Турцию, где сыграет на международном товарищеском турнире Кубок Эгейского моря.
На групповой стадии турнира соперниками подопечных Сергея Нагорняка будут команды Албании, Северной Македонии и Южной Кореи.
По регламенту турнира сборные U-16 разделены на две группы, сыграют по круговой системе, а затем в зависимости от мест, которые займут в своих квартетах, разыграют первое, третье, пятое и седьмое места.
Расписание матчей сборной Украины (время киевское)
15.01.2020
Украина - Южная Корея (13.00)
17.01.2020
Украина - Албания (15.30)
19.01.2020
Северная Македония - Украина (13.00)
21.01.2020
Матч за седьмое место (13.00)
Матч за пятое место (13.00)
Матч за третье место (13.00)
Финал (15.30)
Состав юношеской сборной Украины U-16
Вратари: Юрий-Владимир Герета ("Карпаты" Львов), Иван Дубовой ("УФК-Карпаты" Львов).
Защитники: Даниил Славов, Георгий Тимошенко (оба - "ДЮСШ-11 Черноморец" Одесса), Андрей Китела, Назар Русяк, Богдан Слюбик (все - "Карпаты" Львов), Юрий Матвеев ("УФК-Карпаты" Львов).
Полузащитники: Владимир Мельничук ("Черноморец" Одесса), Егор Ярмолюк ("Днепр"), Максим Луфаренко ("ДЮСШ-11 Черноморец" Одесса), Иван Варфоломеев, Олег Федор, Роман Добрянский (все - "Карпаты" Львов), Никита Ситников, Роман Коренков (оба - УФК "Днепр").
Нападающие: Денис Почапский ("Шахтер" Донецк), Даниэль Кивинда ( "Днепр"), Андрей Столярчук ("Карпаты" Львов), Вадим Сологуб ("УФК-Карпаты" Львов), Денис Вирич (УФК "Днепр").