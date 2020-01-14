Подготовка сборной Украины U-18 к Евро-2021: четыре сбора, из них два – весной

До старта в квалификационном раунде чемпионата Европы 2021 подопечные Владимира Езерского проведут четыре этапа подготовки.

Юношеская сборная Украины U-18 (футболисты не старше 2002 года рождения) свой первый сбор в текущем году начнет 23 марта. Во время этого сбора команда Владимира Езерского примет участие в турнире "Кубок федерации", который пройдет в Турции.

Следующий этап подготовки в сине-желтых запланирован в период с 14 по 23 мая. На этот раз украинцы будут выступать на турнире "Slovakia Cup" с участием 8 команд. Наши матчи должны состояться 18-го, 19-го, 21-го и 22-го числа.

В последний день лета сборная Украины начнет подготовку к двум выездных товарищеских матчей (5-го и 7 сентября) против болгарских сверстников.

Заключительный сбор перед квалификационным раундом Евро-2021 (U-19) подопечные Владимира Езерского проведут дома в период с 5 по 13 октября, сыграв два контрольных поединка.

А сам квалификационный раунд пройдет в ноябре. Матчи состоятся 10-го, 13-го и 16-го числа. Соперниками сине-желтых будут команды Черногории, Беларуси и Израиля (хозяин турнира). В элит-раунд попадут обладатели двух первых мест в группах квалификационного этапа и лучшая команда из числа тех, которые займут третьи места по результатам матчей с первой и второй сборными.