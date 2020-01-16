Сборная Украины U-16 начала товарищеский турнир с разгромного поражения от корейцев

Сборная Украины U-16 неудачно стартовала в товарищеском турнире Кубок Эгейского моря, который проходит в Турции.

Команда Сергея Нагорняка разгромно проиграла сборной Южной Кореи.

Украинцы дважды пропустила в первом тайме и один раз во второй половине игры.

Свой следующий матч на турнире Украина проведет 17 января против Албании.

Украина U-16 — Южная Корея U-16 0:3

Голы: (18), (20), (65).

Украина (U-16): Герета, Слюбик, Русяк (Коренков, 46), Китела, Славов, Мельничук (Матвиив, 46), Федор (Добрянский, 55), Варфоломеев (Ситников, 46), Ярмолюк (Луфаренко, 65), Сологуб (Вирич, 46), Почапский (Тимошенко, 55)