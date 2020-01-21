Украина U-16 проиграла Танзании и заняла 6-е место на Кубке Эгейского моря

Юношеская сборная Украины U-16 на минорной ноте завершила товарищеский турнир Кубок Эгейского моря, который проходил в Турции.

В заключительном поединке турнира, в котором команды боролись за почетное пятое место, подопечные Сергея Нагорняка проиграли сборной Танзании.

В этой встрече все решил единственный гол, который оказался на счету африканской команды. 0:1.

Таким образом, украинцы заняли 6-е место (из 8 команд).

Следующий сбор этой сборной Украины, которая готовится к квалификационному раунду Евро-2021 (U-17), начнется 23 марта. Во время этой работы подопечные Сергея Нагорняка сыграют два выездных спарринга со сборной Чехии (U-16).

Украина - Танзания 0:1

Гол: (67)

Украина (U-16): Дубовый, Слюбик, Коренков (Федор, 40), Ситников (Варфоломеев, 54), Славов, Мельничук (Добрянский, 40), Ярмолюк, Луфаренко (Русяк, 51), Китела, Столярчук (Сологуб, 48), Почапский.