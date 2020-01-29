Украина U-18 сыграет на Кубке Словакии, в рамках которого может пересечься с Россией

Юношеская сборная Украины U-18 под руководством Сергея Нагорянка примет участие в товарищеском турнире Кубок Словакии, который состоится 17-23 мая этого года.

Восемь сборных на групповом этапе будут разделены на два квартета. Вместе с сине-желтыми в группе B будут соревноваться команды Чехии, Японии и Испании. В квартет А попали хозяева соревнований, словаки, а также сборные Англии, России и США.

После завершения группового турнира состоятся стыковые поединки. Матчи с участием сборной Украины в группе запланированы на 18, 19 и 21 мая.

Участие в Кубке Словакии-2020 для команды Владимира Езерского станет одним из этапов подготовки к квалификационному раунду Евро-2021 (U-19), поединки которого пройдут в ноябре.