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Украина U-18 сыграет на Кубке Словакии, в рамках которого может пересечься с Россией

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

В группе украинцы сыграют с Чехией, Японией и Испанией

Украина U-18 сыграет на Кубке Словакии, в рамках которого может пересечься с Россией
Новина українською

Юношеская сборная Украины U-18 под руководством Сергея Нагорянка примет участие в товарищеском турнире Кубок Словакии, который состоится 17-23 мая этого года.

Восемь сборных на групповом этапе будут разделены на два квартета. Вместе с сине-желтыми в группе B будут соревноваться команды Чехии, Японии и Испании. В квартет А попали хозяева соревнований, словаки, а также сборные Англии, России и США.

После завершения группового турнира состоятся стыковые поединки. Матчи с участием сборной Украины в группе запланированы на 18, 19 и 21 мая.

Участие в Кубке Словакии-2020 для команды Владимира Езерского станет одним из этапов подготовки к квалификационному раунду Евро-2021 (U-19), поединки которого пройдут в ноябре.

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В статье: Украина U-18 Сергей Нагорняк
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Источник:
УАФ

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