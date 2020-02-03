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Ни одного динамовца. Юношеская сборная отправляется на матчи с Англией и Бельгией

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Бойкот юниорских сборных от киевского клуба продолжается?

Ни одного динамовца. Юношеская сборная отправляется на матчи с Англией и Бельгией
Новина українською

Сегодня, 3 февраля, юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2003 года рождения) тренера Александра Петракова начинает первый сбор - подготовку к трем товарищеским матчам.

В Марбелье (Испания) "сине-желтые" 6 февраля сыграют с Англией, 8 - с Бельгией и 10-го - снова с Англией.

Состав юношеской сборной Украины U-17:

Вратари: Тимур Пузанков ("Шахтер" Донецк), Павел Исенко ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Марк Мампасси, Эдуард Козик, Андрей Булеза (все - "Шахтер" Донецк), Виталий Роман ("Карпаты" Львов), Глеб Савчук ("УФК-Карпаты" Львов).

Полузащитники: Артур Микитишин, Олег Очеретько, Дмитрий Капинус, Михаил Хромей (все - "Шахтер" Донецк), Никита Кононов, Сергей Лебедев (оба - "Днепр-1" Днепр), Максим Хлань ("Карпаты" Львов), Василий Танчак ("Львов"), Богдан Шубин ("Шальке", Германия).

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Нападающие: Денис Шостак, Владислав Погорелый (оба - "Шахтер" Донецк), Дмитрий Шостак ("Карпаты" Львов), Назарий Довгань ("Атлетико" Испания).

В марте в матчах элит-раунд за путевку в финальную часть Евро-2020 (U-17) сборная Украины поспорит с хозяевами турнира, турками (25-го числа), а также командами Беларуси (28-го) и Греции (31-го ). Победители групп и семь лучших вторых команд (по результатам матчей с первой и третьей сборными своей группы) выйдут в финальную стадию, где присоединятся к хозяину Евро - Эстонии. Финальный турнир пройдет с 21 мая по 6 июня.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Петраков Украина U-17
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Источник:
УАФ

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