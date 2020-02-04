Петраков: Англичане сами выступили с предложением по товарищескому матчу с Украиной

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Александр Петраков проверит своих подопечных в матчах с топовыми командами Европы.

Сегодня утром юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2003 года рождения) вылетела в Испанию. Там "сине-желтые" проведут три товарищеских поединка.

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А накануне руководитель команды Александр Петраков рассказал об ожиданиях от этого сбора:

- Будущий сбор, который можно назвать одним из самых престижных за все время моей работы в юношеских сборных, состоится во многом благодаря президенту УАФ, который пообещал мне, что лично поможет организовать этот этап подготовки. Англичане, которые в свое время захотели сотрудничать с Украиной, в сентябре прошлого года прислали предложение провести в феврале товарищеский матч.

Не хотелось терять такую ​​возможность сыграть с одной из сильнейших сборных Европы. Более того, по просьбе англичан мы проведем с ними в другой день еще один спарринг, после которого, как бы поединок не завершился, пробьем серию 11-метровых.

Бельгию, еще одного нашего соперника, думаю, особо представлять не нужно. Все знают, что футбол в этой стране сейчас на подъеме. Поэтому польза от этого сбора переоценить очень трудно.