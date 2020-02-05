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В Динамо пояснили, почему клуб не отпустил игроков в сборную U-17

Юношеские сборные Украины
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В Динамо пояснили, почему клуб не отпустил игроков в сборную U-17
Новина українською

Заместитель генерального директора "Динамо" Сергей Мохник прокомментировал отсутствие игроков киевского клуба в составе сборной Украины U17, которая готовится к международному товарищескому турниру.

"Целая группа наших игроков, которые попадают по возрасту и своему уровню в сборную Украины U17, сейчас находится на сборах в Турции и готовится к матчу Юношеской лиги УЕФА против загребского "Динамо".

Это как непосредственно исполнители, которые сразу приехали с командой "Динамо" U19, так и несколько футболистов, прибывших в составе молодежной команды. Любой из них потенциально может помочь "Динамо" U19 и готовится ко второй части сезона и матчу против загребской команды.

Мы заранее поставили в известность тренерский штаб сборной Украины U17. Я лично встречался с главным тренером этой команды Александром Петраковым и уведомил его об этой ситуации.

Турнир с участием сборной U17 является товарищеским, а наши игроки целенаправленно готовятся к официальному и важному для украинского футбола матчу. Тут не надо искать конфликтов и проблем: все решено цивилизованно и заранее, - заявил Мохник.

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В статье: Динамо (Киев) Сергей Мохник Украина U-17
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Источник:
ФК Динамо

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