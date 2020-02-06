Сборная Петракова не смогла обыграть англичан

Юношеская сборная Украины U-17 провела первый из трех запланированных на испанском сборе спаррингов. Соперником команды Александра Петракова была сборная Англии.

Встреча в примерно равной борьбе. Если первый тайм был за англичанами, то во второй 45-минутке преимущество было у украинцев.

В итоге, команды так и не смогли открыть счет в матче.

Напомним, что в Марбелье подопечные Александра Петракова сыграют еще два товарищеских матча 8 февраля со сборной Бельгии и 10-го - снова с англичанами.

Украина (U-17) - Англия (U-17) 0:0

Украина: Исенко (Пузанков, 90), Козык, Роман, Мампасси, Булеза, Очеретько (Лебедев, 46), Кононов (Микитишин, 66), Хлань (Капинус, 66), Шубин (Хромей, 77), Ден. Шостак (Довгань, 77), Дм. Шостак.